Dosarul celei mai mari capturi de tigãri, încã o datã întârziat

marți, septembrie 12, 2017, 3:00

Unul dintre membrii retelei de contrabandisti de tigãri bârlãdeni prinsi, la începutul lunii aprilie, ocazie cu care au fost confiscate peste jumãtate de milion de tigarete de origine Republica Moldova, introduse ilegal în tarã, a reusit întârzierea începerii procesului în care era acuzat, aflat pe rolul Tribunalului Vaslui. El a obtinut scoaterea de pe rol a cauzei, acuzând unele mãsuri luate sau acte efectuate de procurorii DIICOT în timpul cercetãrii penale. Între acuzatii din respectivul dosar se aflã si un fost politist de frontierã, Bogdan Plãcintã, un apropiat al lumii interlope din Bârlad, care facilita introducerea în tarã a tigãrilor si care, încã de la început, a fost cercetat în libertate, sub control judiciar.

La inceputul lunii aprilie, procurorii DIICOT Vaslui au reusit destructurarea a nu mai putin de 5 grupãri infractionale organizate, specializate in contrabanda de tigãri, care actionau in zona Barladului. Atunci, impreunã cu peste 200 de lucrãtori de politie si jandarmerie din judetele Vaslui, Iasi si Bacãu, au fost efectuate, simultan, 35 de perchezitii in mai multe locatii din Barlad, ‘prada’ fiind una pe mãsurã, fiind confiscate peste 500.000 de tigarete de provenientã Republica Moldova, importante sume de bani, 10 autoturisme folosite la transportul tigãrilor, dar si 3.200 de cutii de materiale pirotehnice detinute fãrã drept, precum si un detector antispionaj cu rol de detectare a microfoanelor ascunse. A fost cea mai amplã astfel de actiune desfãsuratã in ultimii ani in judetul Vaslui, nu mai putin de 50 de persoane, apartinand celor 5 grupãri infractionale, fiind audiate, 6 dintre contrabandisti fiind retinuti si ulterior adusi in fata judecãtorilor Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventivã. Atunci, magistratii nu au fost de acord cu arestarea decat a trei dintre acuzati, Elvis Cãtãlin Obreja, Dan Stefan Agache si Costicã Donciu, nu si pe ceilalti trei, Vasilicã Ilascu, Florin Harabagiu si Ionel Gavrilã. Alte douã persoane, fratii Culai si Ionel Brãtianu, precum si un politist de frontierã, Bogdan Plãcintã, care se pare cã facilita introducerea in tarã a tigãrilor de contrabandã inclusiv si prin alte puncte decat cele stabilite pentru control vamal, sunt cercetate in liberate, sub control judiciar. Elvis Cãtãlin Obreja a inceput sã bombardeze apoi instanta cu cereri de eliberare din arest, fãcand, chiar a doua zi dupã ce Tribunalul Vaslui a emis mandatul de arestare preventivã, o cerere de examinare fizicã pentru a demonstra cã nu suportã degimul de detentie. O lunã mai tarziu, el a fost eliberat si plasat sub control judiciar, si aceastã mãsurã fiind ulterior contestatã de Obreja, judecãtorii dandu-i permisiunea de a pãrãsi teritoriul municipiului Barlad, cu obligatia insã de a nu pãrãsi tara fãrã acceptul instantei. La inceputul lunii august, contrabandistul face o nouã plangere cãtre Tribunalul Vaslui, de aceastã datã acuzand unele mãsuri luate sau acte efectuate de procurorii DIICOT in timpul cercetãrii penale. Instanta a admis, zilele trecute, si aceastã cerere si a dispus scoaterea de pe rol a dosarului si retrimiterea cãtre DIICOT spre competentã solutionare. În aceste conditii, panã ce procurorii vor verifica acuzatiile aduse de inculpat si, dacã va fi cazul, vor reface documentatia, procesul este blocat iar Elvis Cãtãlin Obreja, la fel ca ceilalti contrabandisti, se poate bucura in continuare de libertate.