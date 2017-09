Doi hoti arestati, doi, sub control judiciar

marți, septembrie 12, 2017, 3:00

Patru bãrbati cu vârste cuprinse între 17 si 28 de ani, bãnuiti de comiterea mai multor infractiuni de furt, respectiv furt calificat, au fost retinuti de cãtre politisti. Doi dintre acestia au fost arestati preventiv, iar pe numele celorlalti doi a fost dispusã mãsura controlului judiciar.

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Barlad au retinut pe bazã de ordonantã patru bãrbati din municipiul Barlad, care ar fi comis mai multe infractiuni de furt si furt calificat pe raza municipiului Barlad, in perioada maiaugust 2017. În urma cercetãrilor efectuate, politistii au identificat si probat activitatea infractionalã a celor patru, bãnuiti de sãvarsirea infractiunilor respective: un bãrbat de 28 de ani, unul de 18 ani si doi in varstã de 17 ani, toti din municipiul Barlad. Acestia sunt cercetati intr-un dosar complex, pentru sãvarsirea infractiunilor de furt si furt calificat (din locuinte, societãti comerciale si autoturisme). Printre bunurile sustrase se numãrã obiecte electronice si electrocasnice, produse alimentare, bãuturi alcoolice, obiecte de imbrãcãminte, bani si altele. Urmeazã ca prejudiciul cauzat prin comiterea furturilor sã fie stabilit cu exactitate. Pe 7 septembrie, in cursul serii, cei patru retinuti au fost prezentati cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad. Fatã de cei doi tineri de 17 ani a fost dispusã mãsura controlului judiciar, pe o perioadã de 60 de zile. Pe numele celorlalti doi bãrbati, in varstã de 18, respectiv 28 de ani, urmare a probatoriului administrat de cãtre organele de cercetare penalã, Judecãtoria Barlad a emis mandate de arestare preventivã pentru o perioadã de 30 de zile.