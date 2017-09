DIN TRECUTUL SCOLII DIN SATUL OPRISITA, COMUNA POIENESTI (1897-1942) (I)

vineri, septembrie 1, 2017, 3:00

Administrativ, satul Oprisita are o evolutie oscilantã intre comunele Laza (din 1865), Oprisita (din 1925), Harsoveni (din 1929), Laza (din 1931), Oprisita (din 1932) si Poienesti (din 1939), realitate care explicã intr-un fel omisiunea din lucrarea ‘Comuna Laza, judetul Vaslui’, semnatã de pr. Andrei Cretu si Vasile Ilie (Iasi, Editura PIM, 2015), istorici cu ‘pretentii’, dar si din proaspãta ‘Comuna Poienesti, Judetul Vaslui – file de monografie’ de Ion Badea (Iasi, Editura PIM, 2017), lucru curios pentru iubitorii muzei Clio (semnalãm bibliografia deficitarã folositã de autor). Nu au fost mai darnici in informatii privitoare la trecutul scolii din satul Oprisita nici autorii lucrãrii ‘Învãtãmantul vasluian. File de istorie (secolul XVIII-2014)’, Iasi, Editura PIM, 2014, unde este indicat sec anul infiintãrii: 1891 (p. 594), care lipseste in ‘Marele dictionar geografic’. Învãtãtorul Vasile Petrea lasã in manuscris lucrarea de grad, sustinutã in anul scolar 1941 / 1942, intitulatã ‘Monografia scoalei primare din satul Oprisita, comuna Poienesti, jud. Vaslui’ (1942), pe care o considerã ‘expunerea cronologicã a vietii’ scolare din localitatea care l-a adoptat si din care ne-am folosit in redactarea articolului de fatã, unul de popularizare.

Înfiintarea scolii

Scoala din satul Oprisita, situat ‘pe o vale de o pitoreascã frumusete, la 2 km de la soseaua Vaslui-Pungesti, spre stanga, la poalele frumoasei pãduri de fagi si de tei a Ocolului silvic Floresti’, a fost infiintatã la 1 septembrie 1897, datã panã la care copiii isi efectuau studiile la Poienesti. Primul invãtãtor a fost Mihail C. Mandru care conducea un efectiv de 26 de elevi inscrisi si organizati in trei clase. Frecventa scolarã este asiguratã in primul an de 20 de elevi, dintre care au promovat 18.

Localul scolii

Scoala functioneazã de la infiintarea sa din 1 septembrie 1897 intr-o casã inchiriatã ‘sau poate numai o odaie a unui locuitor’. Bugetul scolii era de 397, 50 de lei anual. Învãtãtorul Vasile Petrea gãseste in 1934 scoala intr-o ‘situatie deplorabilã’, cu localul neterminat, ‘pe punctul de a deveni o ruinã; peretii nelipiti si nevãruiti, ferestrele cu multe ochiuri de geam lipsã, prin acoperis ploua prin mai multe locuri. Mobilierul ca inexistent. Closet nu exista, iar de gard nici pomenealã. Am arãtat oamenilor din sat cam cum ar trebui sã fie o scoalã si m-au inteles. Am apelat la bunãvointa lor si, desi in mare parte sãraci, au rãspuns mai presus de asteptãrile mele. Cu banul si munca lor, cu ajutorul Prefecturei judetului, am izbutit sã refac si sã termin localul. Împrejmuirea localului am fãcut-o cu bani proprii, cari mi sau restituit. Desi loc putin, nu am lãsat curtea neimpodobitã, ci am plantat si altoit pomi fructiferi, existenti’. Organizeazã in fata scolii o grãdinitã cu flori, dintre care trandafirii sunt vãzuti drept o ‘podoabã’. Amplasarea stupilor sistematici a fost imitatã si de locuitorii satului Oprisita. Cu mijloace financiare proprii ridicã si o ‘dependintã’, rãscumpãratã ulterior de comitetul scolar. Prin preluarea unui lot de pãmant in arendã reusete si amenajarea unei grãdini cu zarzavat, unde elevii capãtã deprinderile si cunostintele necesare. Doteazã scoala cu mobilier nou, ridicã grilajul de la prispã cu sprijinul premilitarilor, consolideazã localul. Constructia localului scolar incepe in anul scolar 1922 / 1923, prin grija invãtãtorului suplinitor Stefan Gospodin, fiind finalizatã abia in 1938. Alãturi de acesta au fost ‘oamenii de bine’, pãdurarul Gheorghe Luca, om al satului, Prefectura Judetului Vaslui, prin asigurarea de fonduri, condusã de invãtãtorul Gheorghe Riscanu, Vasile Mardare, proprietar din Fundul Vãii, judetul Tutova, administrator de plasã la acea vreme. Lucrãrile au fost inaugurate printr-o piatrã ‘infiptã’, ‘in jurul cãreia se va statornici pe viitor farul luminos a satului Oprisita’, pe un teren amplasat in mijlocul satului in apropiere de bisericã, unde in trecut ar fi existat un han al cãlugãrilor greci de la Mãnãstirea Floresti, ‘avand in fatã o piatã destul de largã’. Dupã secularizarea din decembrie 1863, hanul trece in proprietatea unor ‘boieri’ si va fi arendat de evrei, ultimul dintre acestia fiind Moise Nistor. ‘Spun oamenii, cã hanului i s-a dat foc, arzand totul, iar jidanii (termen peiorativ si injurios utilizat pentru evrei – N.A.), cu mare greutate, au scãpat cu viatã’. În timpul plantãrii pomilor fructiferi s-au gãsit urme de cenusã. Terenul respectiv rãmane in proprietatea satului. Desele schimbãri de invãtãtori, reaua credintã a locuitorilor si diverse interese particulare sau politice vor ingreuna construirea localului de scoalã, panã in 1934 fiind ridicati peretii si va fi acoperitã o parte a clãdirii, dotatã o salã cu usi si ferestre, dar fãrã geamurile de sticlã. Învãtãtorul Vasile Petrea ‘cu multã tragere de inimã, cu mai mult suflet decat cei din urmã, se inhamã la o muncã titanicã si paralelã cu activitatea scolarã se strãduieste sã-si vadã localul de scoalã terminat’.

Localul scolii în 1936

Localul, construit din lemn si vãlãtuci, acoperit cu tablã, era format din douã sãli de clasã si locuinta directorului. Împrejmuirea scolii, croirea aleilor si inceperea plantãrii pomilor frucitiferi se vor desfãsura la inceputul anului scolar 1938-1939, urmand dependinta, gospodãria, prispele, plantarea pomilor si florilor, amenajarea stupinei si altele. Ferma Laza, prin inginerul Nechifor, administratorul, doneazã in 1938 o parte a mobilierului scolar Cutremurul din 9 / 10 noiembrie 1940 are efecte devastatoare asupra localului de scoalã, care ‘are nevoie de multã muncã panã sã fie temeinic’ consolidat. ‘Cat s-a cheltuit cu constructia scoalei nu se poate stabili, din cauzã cã scriptele nu spun totul. / Din cauza vremurilor de astãzi, nici suma necesarã pentru consolidare nu se poate fixa. Dar poate, Dumnezeu va schimba vremurile si dacã va fi sãnãtate, nu peste multã vreme localul de scoalã iar va fi mandru si chemãtor de copii cat mai multi, chiar toti, pentru a se face din ei adevãrati Romani si crestini cu dragoste de sat, Patrie si Neam’. Învãtãtorul Vasile Petrea nu avea cum sã intuiascã finalul rãzboiului si sovietizarea Romaniei.

Biblioteca

nvãtãtorul Al. Dumbravã, odatã cu reinvierea sezãtorilor, dezvoltã gustul pentru lecturã, organizeazã biblioteca scolarã pe care doreste sã o imbogãteascã cu operele scriitorilor Ion Creangã, Vasile Alecsandri, George Cosbuc, Alexandru Vlahutã si Anton Pann, asa cum reiese si din raportul cu nr. 42 din 1 aprilie 1914: ‘Aceastã scoalã nu are decat cateva cãrti de citit, ceea ce mã face sã nu am de unde da, cand rar de tot se cer. Pãrerea mea e cã s-ar putea dezvolta mult gustul de cetit la sãteni mai ales iarna, cu conditia insã, ca biblioteca scoalei sã aibe mai multe volume si un cuprins mai variat. Cu chipul acesta am avea douã foloase mijlocitoare spre scopul ce urmãresc bibliotecile populare. / a) S-ar svoni din cititor in cititor vestea cã scoala are foarte multe cãrti, si / b) Într-un material variat am avea bucãti cu cuprins distractiv, printre care s-ar putea strecura usor si de acelea cu pilde si sfaturi de gospodãrie, cinste, drepturi si datorii cetãtenesti si a.! / Pentru scopul urmãrit, cred cã n-ar trebui sã lipseascã din nicio bibliotecã scrieri ca: ‘Povestea vorbei’ de A. Pann, Amintiri din copilãrie de I. Creangã si Basme de P. Ispirescu. Asemenea scrierile literare ale autorilor intelesi de popor: Alecsandri, Cosbuc, Vlahutã, Caragiale etc. Un mare folos ar aduce revistele, intre care ‘Albina’ si altele. / Se luase dispozitia ca toate scoalele sã fie abonate in comptul comune la revista ‘Albina’ si cu toate interventiile ce am fãcut n-am avut mãcar cinstea unui rãspuns. Am ajuns fireste, sã mã gandesc cum trebuie sã fi fost indeplinite sarcinile comunii, cand aceasta era datoare de-a dreptul cu local, servitor, material, combustibil, etc !!!’. Biblioteca scolii fuzioneazã cu cea a cãminului cultural infiintat la 1937, iar in 1941 inventarul inregistra un numãr de 400 de volume, iar numãrul cititorilor se ridica la peste 200.

– continuare in numãrul viitor –

* Costin Clit