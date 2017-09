Demareazã construirea noii Policlinici din Vaslui!

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Judetean Vaslui face primii pasi concreti în vederea demarãrii lucrãrilor la Ambulatoriul Integrat (Policlinica) de pe lângã Spitalul Judetean Vaslui, prin eliberarea amplasamentului necesar. În primã fazã, vor fi tãiati arborii si mutate tevile de apã, canalizare si gaz din subsol si hidrantii din curtea spitalului, acolo unde se va construi noul ambulatoriu. Dacã totul merge bine, în primãvarã ar putea demara lucrãrile propriu-zise.

Dupã ce, zilele trecute, consilierii judeteni au aprobat, in cadrul rectificãrii bugetului judetului, sumele necesare devierii conductelor de apã canalizare si a celor de gaz si mutãrii hidrantilor din curtea Spitalului Judetean de Urgentã, un nou pas in vederea pregãtirii amplasamentului viitorului Ambulatoriu Integrat (Policlinica) va fi fãcut zilele viitoare. Este vorba de eliberarea de copaci a zonei, pentru care, cu aprobarea consilierilor, urmeazã a fi organizatã o licitatie de vanzare a respectivei mase lemnoase. Cei 139 de arbori, artari, carpeni, frasini, tei, dar si nuci, urmeazã a fi tãiati de castigãtorul acestei licitatii, preconizandu-se a se obtine circa 87 mc de lemn. Pretul de pornire a acestei licitatii, a cãrei organizare va fi anuntatã ulterior, este de 65,54 lei/mc, corespunzãtor calitãtii de ‘lemn de foc’, asa cum a fost primit avizul din partea Directiei Silvice Vaslui. Dupã ce aceste operatiuni, de indepãrtare a arborilor si mutare a retelelor de gaz, apã si canalizare, se vor efectua, se va putea trece, cel mai probabil in primãvara viitoare, la inceperea lucrãrilor de executie a noului Ambulatoriu Integrat, si a Pavilionului de Spitalizare de Zi, din cadrul SJU Vaslui. Deja, pentru aceste obiective, au fost obtinute toate avizele necesare, dar si finantarea aferentã, din partea Ministerului Dezvoltãrii, peste 28 milioane lei, pentru Ambulatoriu, Pavilionului de Spitalizare de Zi costand alti peste 3,5 milioane lei. Trebuie doar predat amplasamentul cãtre Compania Nationalã de Investitii, care se va ocupa de executia lucrãrii. Noua clãdire a Ambulatoriului Integrat va fi construitã cu parter si trei etaje, la care se adaugã subsolul, o suprafatã desfãsuratã utilã de 4.106 mp. Parterul, cu o suprafatã de 770 mp, va fi destinat zonei de triaj a pacientilor, inclusiv sãli de asteptare, si un hol de acces atat cãtre cabinetele medicale, cat si cãtre clãdirea spitalului judetean. La etajul I, se vor afla cabinete de consultatie si unul de Fizio si Kinetoterapie, in timp ce, la etajul al II-lea, vor fi amenajate cabinete medicale, dar si spatii pentru Chirurgie adulti si Chirurgie copii, cu mai multe mici sãli de operatii. Ultimul etaj va fi destinat spatiilor administrative, acolo urmand a fi amenajatã si o terasã circularã. Pacientii vor avea acces la sectiile de imagisticã medicalã si radiografie din cadrul spitalului judetean direct printr-un pasaj pietonal. Subsolul este destinat compartimentelor de Toxicologie, de Serologie si Tanato-Chimie si Serviciului de Medicinã Legalã, acolo urmand a se afla si vestiarele medicilor, centrala termicã si grupul electrogen. Noul Ambulatoriu va avea toate dotãrile si instalatiile necesare functionãrii la inalte standarde, inclusiv sistem propriu de supraveghere video, ori mai multe sisteme electronice cu informatii de interes public, cate patru monitoare si douã infokioscuri la fiecare nivel. Copacii din curtea spitalului nu sunt singurii care vor fi tãiati si valorificati de CJ Vaslui. Le vor urma in curand bãtranii plopi din fostul Poligon de la Muntenii de Jos, a cãrui suprafatã de 32 de hectare a fost preluatã de CJ de la Ministerul Apãrãrii Nationale si unde urmeazã a fi construit un Parc Stiintific si Tehnologic cu profil agricol. Chiar dacã executia respectivului Parc va mai intarzia, panã la asigurarea finantãrii necesare, necesitatea tãierii copacoilor de acolo este justifi catã prin riscul de prãbusire a acestora peste locuintele din vecinãtate.