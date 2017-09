Daea, salut ministerial pentru «fãuritorii de hranã» din Vaslui

vineri, septembrie 8, 2017, 3:00

Sute de vasluieni au participat, ieri, la inaugurarea celei de a XV-a editii a Expo Zoo Agroind Vaslui. La deschiderea evenimentului a fost prezent si Petre Daea, ministrul Agriculturii, oficialitãti judetene si locale, numerosi crescãtori de animale. Expozitia se va desfãsura pe durata a douã zile, iar în standurile amenajate sunt campate cele mai de succes exemplare de bovine, ovine si cabaline, fiind expuse si utilaje agricole si instalatii pentru zootehnie.

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, i-a salutat pe toti cei prezenti la expozitie, precizand cã, de la an la an, evenimentul are o tot mai mare amploare la nivel regional. În acest context, Pavãl a reamintit cã Primãria Vaslui este si va rãmane un partener de nãdejde al fermierilor, al celorlalti intreprinzãtori care lucreazã in sectorul agricol. ‘Vã felicit pe toti si vã doresc succes, pentru cã de pe mainile dumneavoastrã rezultã hrana noastrã cea de toate zilele. Este prezent la noi ministrul Petre Daea, si vreau sã ii spun cã judetul Vaslui are un potential agricol deosebit, iar municipiul Vaslui are anumite particularitãti in acest sectorî, a spus Vasile Pavãl. Si Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, l-a salutat pe ministrul Petre Daea, si si-a exprimat speranta cã discutiile serioase care vor avea loc cu acest prilej se vor concretiza in anumite mãsuri. ‘Salut toti fermierii si ii felicit pentru munca pe care o depun. De la an la an, acest eveniment creste din punct de vedere calitativ’, a punctat presedintele CJ. Prefectul Eduard Popica a subliniat cã este convins cã expozitia de la Vaslui va fi cel mai mare eveniment de acest gen din Moldova. ‘Provin dintr-o familie de zootehnisti si cunosc fenomenul. Nu e usor sã te trezesti la 5 dimineata si sã ajungi seara acasãî, a explicat Popica.

Productii bune

Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producãtorilor Agricoli din Romania, a fost pentru prima oarã invitat la expozitia din Vaslui si a venit aici cu plãcere. ‘În ultimii 10 ani, productia agricolã din Romania s-a dublat, iar cu o gandire strategicã eficientã, in urmãtorii 510 ani, putem obtine 50 de milioane tone de cereale. Am ajuns sã speriem Europa. Deja, in ceea ce priveste cultura de porumb, se comenteazã despre Romania in cancelariile europeneî, a spus Laurentiu Baciu. Doina Silistru, senator PSD, cercetãtor, doctor in agronomie, a multumit, de asemenea, celor care sau implicat la organizarea evenimentului, precizand cã lucra la Directia Agricolã cand a avut loc prima editie a expozitiei. ‘E greu de organizat un astfel de eveniment, tinand cont de domeniul zootehniei. Este un efort deosebit, iar fermierii au trecut prin greutãti mari, si poate o sã mai treacã. Sperãm cã agriculturii i se va reda locul meritatî, a spus Doina Silistru.

Programe pentru fermieri

Petre Daea i-a felicitat pe toti ‘fãuritorii de hranãî din Romania si din judetul Vaslui. Daea a vorbit de o serie de programe pe care le-a initiat Ministerul Agriculturii si care sunt in derulare, precum si despre alte proiecte de viitor. ‘Îi salut pe fermierii dragi, cu palmele bãtãtorite si cu sudoarea in gat, asteptand o interventie a naturii sau din lumea administrativã pentru a realiza ceea ce si-au propus. Astãzi, terenul este lucrat cu rezultate bune, datoritã fermierilor. În Vaslui ati fãcut multe lucruri bune. Vreau sã anunt cã dupã data de 16 octombrie vom incepe plata avansului pentru plãtile directe aferente anului 2017. Am implementat pentru fermieri programul de tomate, la care s-au inscris 9.000 de legumicultori. Toti fermieri care au realizat productia si au indeplinit criteriile fixate in program si-au primit banii. Bravo legumicultorilor!’, a spus Petre Daea. Ministrul a amintit si de programul prin care oierilor li se aocrdã o subventie de un leu pentru fiecare kilogram de lanã comercializat. Proiectul a fost pus in practicã deoarece, la nivel national, cantitãti mari de lanã erau abandonate, iar fermierii nu mai aveau interes in tunsul orilor. ‘Programul pentru lanã este un proiect important si necesar pentru tarã. Din cauza lipsei de prelucrare si valorificare a lanii, majoritatea fermierilor au renuntat la acest produs. Grãmezi de lanã sunt abandonate in tarã. Am cãutat ca fermierii sã aibã interes la tunsul orilor’, a arãtat Daea.