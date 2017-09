Curs gratuit pentru tineri, derulat prin Directia Judeteanã pentru Sport si Tineret Vaslui

marți, septembrie 26, 2017, 3:00

În cadrul proiectului ‘Program national de formare’, derulat de Ministerul Tineretului si Sportului, 25 de tineri vasluieni au ocazia sã participe la un curs acreditat de educatie complementarã in domeniul competentelor antreprenoriale. Scopul proiectului este de sustinere a tinerilor care se confruntã cu dificultãti in a-si gãsi un loc de muncã si de dezvoltare a competentelor antreprenoriale in vederea deschiderii, de cãtre acestia, de mici afaceri, pentru care pot accesa fonduri nerambursabile guvernamentale sau europene. Cursul, organizat in parteneriat cu AJOFM, se va tine in a doua decada a lunii octombrie, participarea tinerilor fiind realizatã pe bazã de selectie. Depunerea aplicatiilor se poate face la adresa de e-mail: djst.vaslui@mts.ro, in perioada 21-27 septembrie, panã la ora 16.00. Dupã analiza aplicatiilor, afisarea rezultatelor se va face pe data de 2 octombrie, la avizierul DJST Vaslui sau pe mediile de socializare. Eventualele contestatii se pot depune, in data de 3 octombrie, pe adresa programe.tineret@mts.ro. Afisarea rezultatelor contestatiilor pe site-ul MTS si publicarea rezultatelor finale pe site-urile DJST Vaslui si pe site-ul MTS se va face pe data de 6 octombrie. Se pot inscrie la selectie tineri cu varsta cuprinsã intre 18-35 ani, absolventi de liceu cu diplomã de bacalaureat. Acestia ar trebui sã trimitã la adresa de e-mail indicatã o scrisoare de intentie de 600-1.000 de cuvinte si copii dupã actul de indentitate si diploma de bacalaureat. Detalii suplimentare se pot obtine de pe pagina de facebook a DJST Vaslui ori de la sediul institutiei.