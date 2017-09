Cumpãrarea de vechime si contractele de asigurare, în cãdere liberã

joi, septembrie 21, 2017, 3:00

Cumpãrarea de vechime în muncã si contractele de asigurare socialã nu se mai bucurã de succes. Dupã ce, în doar câteva luni, vasluienii au cumpãrat vechime în muncã în valoare de 2,5 milioane de lei, în prezent, foarte putine persoane se mai intereseazã de aceastã facilitate. La fel de rãu se stã si pe segmentul contractelor de asigurare socialã. Dacã în luna august, în anii trecuti, sute de vasluieni veniti din strãinãtate se asigurau la Casa de Pensii, anul acesta au fost doar câteva zeci de solicitãri.

Vasluienii nu se mai ingrãmãdesc sã cumpere vechime in muncã pentru pensionare. Dacã la intrarea in vigoare a Legii nr. 186/2016 privind plata retroactivã a contributiilor de asigurãri sociale sute de persoane au cumpãrat vechime, in prezent, sunt foarte putini cei care mai scot bani din buzunar. Bogdan Iasabel, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui, a spus cã au fost inregistrate 430 contracte de cumpãrare a vechimii, in valoare de 2,5 milioane de lei. ìÎn medie, s-a cumpãrat vechime pe o perioadã de cinci ani. Acum, constatãm o scãdere a numãrului de persoane care mai incheie contracte. Este posibil ca sã nu se stie de cãtre toatã lumea cã termenul de aplicare a legii s-a prelungit panã la 31 decembrie 2017. Nu mai vin oamenii. Cei care au cumpãrat, au cumpãrat. Se poate cumpãra vechime dupã anul 2011î, a spus Bogdan Isabel. Orice persoanã poate incheia contract de asigurare socialã indiferent de cetãtenie, cu domiciliul sau resedinta in Romania, care indeplineste, cumulativ, urmãtoarele conditii: nu are calitatea de pensionar la data incheierii contractului de asigurare socialã, nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia, in perioada pentru care se solicitã asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii si nu a avut obligatia asigurãrii in sistemul public de pensii in perioada pentru care se solicitã o astfel de asigurare.

Contracte de asigurare tot mai putine

Nici incheierea de contracte de asigurare socialã nu mai are succes. În prezent, la CJP Vaslui mai sunt active 657 contracte de asigurare, comparativ cu 2016, cand erau in vigoare 980 contracte, sau cu 2015, cand erau active 1.200 de contracte. ìMajoritatea celor asigurati muncesc in strãinãtate. În anii trecuti, in luna august, veneau la noi sute de persoane pentru a se interesa sau a incheia un contract de asigurare. Acum, am avut doar 40 de persoane. Contributia lunarã este de 288 lei, si nu cred cã banii sunt o problemã pentru cei care muncesc afarã. De regulã, persoanele intre 40 si 45 de ani incheiau astfel de contracte. Chiar dacã ar primi pensia minimã, care acum este de 520 de lei, oamenii vor sã se bazeze la bãtranete pe acesti bani. Acum sunt in strãinãtate multi tineri, intre 18 – 20 de ani, iar ei nu sunt interesati de pensieî, a explicat Isabel Bogdan. Conform legislatiei comunitare, o persoanã poate lucra legal in Uniunea Europeanã si se poate asigura la bugetul de pensie si in tara de origine. La iesirea din campul muncii, respectiva persoanã cumuleazã cele douã pensii: pensia in lei si pensia in euro.

Cine se poate asigura?

Se pot asigura in sistemul public de pensii, facultativ, pe bazã de contract de asigurare socialã avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoanã care doreste sã se asigure, respectiv sã isi completeze venitul asigurat. Este important de mentionat faptul cã aceastã modalitate de asigurare a fost introdusã tocmai pentru a da posibilitatea celor care nu au stagiul de cotizare necesar pentru inscrierea la o anumitã categorie de pensie, potrivit Legii nr. 263/2010, sã isi completeze vechimea in muncã si, de asemenea, pentru a da posibilitatea persoanelor interesate sã isi suplimenteze venitul asigurat. Asigurarea facultativã in sistemul public oferã o serie de avantaje, in sensul cã, dacã indeplinesc conditiile cerute de lege, asiguratii pot beneficia de urmãtoarele tipuri de prestatii: pensii, ajutor de deces si bilete de tratament balnear.