Culmea contrabandei: plateste cu un miliard tigari de 130 de milioane!

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Pe 14 septembrie, in jurul orei 10.15, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, Vasile V., cetãiean roman ãi R. Moldova, in varstã de 29 de ani, conducand un microbuz marca Mercedes, inmatriculat in Italia. În baza analizei de risc efectuate, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse in locuri special amenajate in plafonul si peretii autovehiculului, 58.600 de tigarete, de diferite mãrci, cu timbru de accizã Republica Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigãrilor, in valoare totalã de 13.185 lei, confiscarea autovehiculului, in valoare de 90.000 lei. si sanctionarea contraventionalã a tanãrului cu amendã in valoare totalã de 10.000 lei.