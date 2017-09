Consilierii PSD riscã sã lase Bârladul fãrã patinoar la iarnã

joi, septembrie 28, 2017, 3:00

Incredibil, dar adevãrat! Asa s-ar putea caracteriza votul dat de cei 10 consilieri PSD, în sedinta ordinarã a Consiliului Local Bârlad de luna aceasta, pe un proiect care viza stabilirea taxei de folosire a terenului pe care va fi amplasat patinoarul orasului si în aceastã iarnã. Sub pretextul cã nu au stiut – lucru extrem de grav si rusinos pentru un ales local – social-democratii au „trântit” proiectul, motivând cã ei se opun cresterii taxei în cauzã. Când si-au dat seama ce-au fãcut, smeriti, consilierii au cerut reluarea votului. Lucru care nu se mai poate, în forma deja votatã.

Un banal proiect de hotãrare, care arãta ca oricare altã initiativã de ajustare a tarifelor percepute pentru folosirea temporarã a domeniului public si privat al municipiului Barlad. Asta au primit la mapã, printre altele, alesii locali, in cadrul sedintei ordinare de luni, 25 septembrie. În plus, ei au dezbãtut proiectul in cauzã si in cadrul comisiilor de specialitate, unde si-au dat avizele (consultative, ce-i drept) fãrã nicio problemã. Numai cã, in plen, la vot, problemele s-au schimbat radical. Cand nimic nu anunta un vot de neincredere din partea vreunui ales local, toti cei zece consilieri locali din partea PSD au efectuat brusc un triplu axel cu dublu tulup si… bum!, au cãzut cu dosul de gheata patinoarului si au spart-o, votand impotrivã. Fãrã alte discutii. Cum proiectul trebuia sã intruneascã douã treimi din numãrul de voturi favorabile pentru a se transforma in hotãrare, initiativa a picat. Imediat, primarul Dumitru Boros a cãscat ochii cat cepele, vizibil contrariat de ceea ce se intamplase in raport cu ceea ce se vorbise anterior. ‘Domnilor consilieri, vreti, nu vreti, trebuie sã vã asumati votul dat astãzi pe acest proiect. Dar ati observat cã la ultimul punct din anexã se vorbeste despre stabilirea taxei de folosire a unor terenuri pentru desfãsurarea de activitãti socialeducative, culturale, sportive si/sau de agrement? La agrement nu intrã si patinoarul? Cum ati putut vota impotriva unei initiative pe care ati anuntat de multe cã o sustineti si cã este extrem de bunã pentru comunitate?’, a intrebat Boros. Ca abia ridicati din cãzãtura pe gheatã, imediat, pesedistii siau si dat seama ce-au fãcut si chiar au replicat cã la comisii nu au fost instiintati cã la acel punct ar fi vorba tocmai despre… patinoar. Degeaba le-a spus primarul cã nu au dreptate si cã sa vorbit chiar cu subiect si predicat despre acest lucru, cã votantii incã buimaci au tinut-o langa pe-a lor. Tot degeaba a intervenit din salã, profund iritat, si Iulian Bica, directorul executiv al Directiei pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor Barlad – care administreazã terenul pe care a fost si se mai vrea a fi amplasat patinoarul. ‘Nu aveti dreptate! Si eu, si domnul primar am fost la comisii si s-a vorbit clar cã acea taxã este pentru patinoar. Chiar eu am anuntat acest lucru! În plus, chiar in denumirea taxei se face vorbire despre activitãti de agrement desfãsurate temporar pe domeniul public, respectiv patinoarul. Ce vorbim aici? Cum se poate sã nu fi inteles?’, a spus Bica. Dupã cateva secunde bune in care s-au uitat nedumiriti unul in ochii celuilalt, alesii PSD au cerut sã se reia votul pe acest proiect. ‘Adio, nu se mai poate!’, a anuntat insusi social-democratul Sorin Rãducanu, care prezida sedinta de plen. În cele din urmã, s-a spus cã se intrevede, totusi, o umbrã de sperantã pentru barlãdenii care au ‘gustat’ pe deplin iarna trecutã alternativa de petrecere a timpului liber propusã de Executiv, in premierã pentru oras. Si anume initierea unui proiect de hotãrare distinct, care sã ‘repare’, atat cat se mai poate, votul negativ dat (sau nu) in necunostintã de cauzã de cei zece consilieri PSD. Panã se va intampla acest lucru, rãman de remarcat reactiile internautilor din Barlad, care au aflat de grozãvie si au reactionat in fel si chip, pe toate retelele de socializare, dar cerand insistent, in continuare, patinoar la Barlad.