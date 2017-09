Condamnati la 4 ani de închisoare, dar liberi ca pasãrea cerului!

joi, septembrie 21, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a revocat mãsura controlului judiciar sub care se aflau Vasile Fîsicaru si concubina lui, Mirela Ghiorghitã, pânã la pronuntarea definitivã a unei sentinte în procesul în care sunt acuzati de trafic de tigãri de contrabandã si constituire de grup infractional organizat. Cei doi au fost condamnati la câte 4 ani de închisoare cu executare dupã ce, în august 2016, grupul infractional din care mai cea parte alte 5 femei, vânzãtoare la diverse cârciumi din Zorleni, a fost destructurat de politistii de la Crima Organizatã. Ca un amãnunt, de frica politistilor, crîsmãritele ascundeau tigãrile de contrabandã în sân si erau obligate de patroni ca, în cazul în care ar fi fost prinse, sã declare cã tigãrile le apartin.

În august 2016, politistii de la Serviciul de Crimã Organizatã din cadrul IPJ Vaslui au luat la puricat mai multe birturi de pe raza comunei Zorleni, avand informatii cã in respectivele locatii actiona, incã din anul 2013, o grupare specializatã in vanzarea de mari cantitãti de tigãri provenite din contrabandã si introduse ilegal in tarã. ‘Afacerea’ era condusã de Vasile Fasicaru si concubina sa, Mirela Ghiorghitã, care se ocupau cu aprovizionarea cu tigãri, de la persoanele de etnie romã din Piata Sfantul Ilie, din Barlad, precum si de la persoane din Republica Moldova, tigãri introduse in tarã prin sustragerea de la controlul vamal, depozitarea acestora si distributia lor cãtre ‘punctele de vanzare’. Desfacerea mãrfii se fãcea cu ajutorul altor 5 femei, vanzãtoare la diverse birturi sau magazine de pe raza comunei Zorleni, instruite de ‘patroni’ sã tinã tigãrile ascunse, de cele mai ori in san, si, in cazul in care sunt prinse, sã-si asume toatã rãspunderea. Potrivit anchetatorilor, in perioada ianuarie 2013 – decembrie 2015, la magazinele detinute de Fasicaru in comuna Zorleni, s-au vandut aproximativ 47.640 pachete de tigãri provenite din contrabandã, veniturile astfel obtinute fiind impãrtite exclusiv patroni, vanzãtoarele neobtinand vreun profit suplimentar din desfãsurarea acestei activitãti. Prejudiciul produs statului roman, prin comercializarea in perioada ianuarie 2013 – decembrie 2015 a tigaretelor provenite din contrabandã, in acest caz, a fost estimat la suma de 571.331 lei. Acuzat de contrabandã si constituire de grup infractional organizat, Fasicaru a fost arestat preventiv, iar concubina sa retinutã pentru 24 de ore, ulterior fiind cercetatã si judecatã in stare de libertate, sub control judiciar, la fel ca celelalte membre ale grupãrii. În timpul cercetãrilor, a mai fost prinsã o altã traficantã de tigãri din Zorleni, Lazãr Cleuta, cu activitate chiar mai indelungatã, datand din 2010, timp in care ar fi vandut peste 33.000 de pachete de tigãri de contrabandã. În luna mai, Tribunalul Vaslui anunta sentinta in acest dosar, Vasile Fasicaru si Mirela Ghiorghitã fiind condamnati la cate 4 ani de inchisoare si o pedeapsã complementarã, de interzicere a unor drepturi, printre care acela de a ocupa functia de administrator al unei societãti comerciale, pe o perioadã de 2 ani. Complicele lor, Vasilache Maricica Lidia, Gavrilã Claudia Mihaela, Istrate Daniela, Tanase Lizica si Tãnase Alexandra Maria, dar si Cleuta Lazãr, au fost condamnate la cate 3 ani de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei. Atat Fasicaru, cat si concubina sa au contestat sentinta Tribunalului Vaslui, dosarul fiind pe rolul Curtii de Apel Iasi. În asteptarea apelului, magistratii ieseni au decis luni cã, in ciuda condamnãrii, cei doi nu mai prezintã nici un pericol si au revocat mãsura controlului judiciar, ridicand astfel orice restrictie, inclusiv cea de a pãrãsi tara, impusã initial. Asta desi, in cazul lui Fasicaru, magistrati ai aceleiasi instante iesene ii respinseserã mai multe contestatii cu privire la prelungirea, de cãtre Tribunalul Vaslui, a arestului preventiv, in care a fost plasat aproape 8 luni, de la arestarea sa, la inceputul lunii august 2016.