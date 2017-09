COMUNICAT DE PRESÃ

sâmbătă, septembrie 9, 2017, 3:00

În atentia clientilor SC BERLIN SRL Bârlad, a colaboratorilor si a întregii opinii publice

Pentru o corectã si legitimã informare, conducerea SC BERLIN SRL Bârlad anunta public cã se dezice total de modalitatea josnicã în care opinia publicã a fost „informatã” în ultimele douã sãptãmâni în legãturã cu incidentul apãrut la cofetãria societãtii noastre. Urmare a acestei probleme am fost acuzati, în mod total eronat si nejustificat, cã am fi responsabili pentru îmbolnãvirea unui numãr de persoane, care de fapt nu are niciun corespondent în realitate.

Concret, în ziua în care s-a produs incidentul, cofetãria noastrã a avut la vânzare o gamã mult mai largã de produse al cãror proces tehnologic de fabricatie a presupus folosirea unor ingrediente (materii prime) similare. Ne referim aici la crema din „celebrele” ecleruri, care în ziua respectivã s-a folosit, atât la umplerea acestora (250 la numãr), cât si la umplerea unei cantitãti foarte mari de mini-ecleruri si a unor cornete, foarte apreciate si cerute de clientii nostri. Faptul cã s-au îmbolnãvit doar o parte din cei care le-au achizitionat iar restul consumatorilor nu au avut de suferit deloc ridicã primele semne de întrebare, putând concluziona chiar cã o posibilã sursã de infectie a fost adusã în cofetãrie, la un moment dat, din mediul extern, chiar de cãtre unii dintre clientii acelei zile.

În plus, foarte important de precizat este si cã angajata societãtii noastre, bãnuitã cã ar fi fost infestatã cu bacteria Salmonella, si-a repetat, pânã a acest moment, de trei ori analizele, asa cum cer normativele în vigoare si de fiecare datã rezultatele au iesit negative, la toate probele care i s-au cerut de autoritãti.

Controalele ulterioare, cerute de aceleasi autoritãti ca urmare a unor presiuni nejustificate puse de unii asa-zisi reprezentanti ai societãtii civile cu statute de mijloace de informare în masã, au demonstrat cã, asa cum am actionat întotdeauna, adicã în semn de respect obligatoriu datorat clientilor nostri, societatea noastrã nu a avut nicium moment nimic de ascuns. Din acest motiv, am pus la dispozitie, oricui a fost interesat, toate documentele noastre, am prezentat în amãnunt întreaga activitate a angajatilor si am colaborat ori de câte ori ni s-a cerut cu toate autoritãtile care au responsabilitãti în domeniul sigurantei si protectiei consumatorului. Pentru cã nu avem si nu am avut niciodatã nimic de ascuns. Pentru cã ne respectãm clientii în aceiasi mãsurã în care ne resperctãm pe noi însine, dar si pentru cã, atât noi, în calitate de proprietari ai societãtii, cât si personalul nostru consumãm fãrã nicio retienere produsele pe care le distribuim prin reteaua proprie.

Afacerea claditã, care în prezent are o cifrã de afaceri foarte mare pentru un oras de talia Bârladului, este doar rezultatul încrederii si devotamentului pe care ni l-au arãtat de-a lungul anilor clientii nostri. Trebuie sã se mai stie cã, de foarte multe ori, unii „colaboratori” au cerut sã aducem marfã de calitate inferioarã. Am refuzat constant, pentru cã standardele de calitate impuse de clienti nu sunt de negociat si nu meritã niciun profit. De aceea depozitul nostru de reambalare a cãrnii de pui congelatã nu are ce arunca la gunoi, sau ce distruge. Lucrãm cu si oferim doar produse de calitate, iar acest lucru este dovedit de sutele de controale la care societatea a fost supusã de-a lungul timpului si mai ales de faptul cã nu am fost sanctionati niciodatã pentru nicio neregulã.

Pe cale de consecintã, pozitia publicã a conducerii societãtii, neeuntatã intentionat de asa-zisii „apãrãtori ai adevãrului”, rãmâne fermã si clarã: nu vom negocia niciodatã, cu nimeni, standardele de calitate impuse de clientii nostri, indiferent de valul de atacuri nefondate la care vom fi supusi, indiferent din parte cui vor veni acestea.

Conducerea SC BERLIN SA BÂRLAD