COD ROSU DE… INCONSTIENTÃ!

Debutul acestei toamne a fost marcat de fenomene meteorologice deosebite, furtuni, ploi abundente insotite de vant puternic, care au provocat nu doar pierderi materiale, ci si victime omenesti. Chiar ieri, locuitorii din vestul judetului Vaslui au resimtit efectele unor astfel de furtuni, care, printre altele, a afectat reteaua de distributie a energiei electrice. Din cauza vantului puternic, 14 puncte de transformare, situate pe douã linii de transport a energiei electrice au avut de suferit, intreruperile de curent afectand timp de mai multe ore circa 1.600 de gospodãrii. În timpul fenomenelor meteo extreme de ieri, douã persoane au fost lovite de fulger, un cioban de 49 de ani, din Puiesti, care amurit în ciuda eforturilor medicilor, si unul de 64 de ani, din Puscasi, sursprins de furtunã în timp ce culegea la vie. Si în cazul acestuia medicii au declarat decesul. Conducãtorii unitãtilor administrativ-teritoriale, primarii si viceprimarii, sunt primii care ar trebui sã ia mãsuri de limitare a pagubelor si, in caz de nevoie, sã coordoneze interventiile, in calitate de sefi ai Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgentã. La randul lor, secretarii comunelor si oraselor au responsabilitãti in domeniul Protectiei Civile. De aceea, chiar dacã la nivelul UAT-urilor sunt infiintate Servicii Locale pentru Situatii de Urgentã, care au in frunte o persoanã numitã special in acest sens, cu responsabilitãtile aferente, primarii, viceprimarii si secretarii comunelor si oraselor trebuie, la randu-le, fie pregãtiti in acest domeniu. Pentru aceasta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã organizeazã periodic sesiuni de instruire, pentru zona Moldovei acestea avand loc la Centrul Zonal de Pregãtire de Protectie Civilã Bacãu. Desi prezenta este obligatorie, in acest an, cea mai mare parte a sefilor UAT-urilor vasluiene programati in acest sens nu au dat curs invitatiilor. Astfel, din totalul de 96 de persoane care au primit adrese oficiale de a se prezenta la instruire, doar 31, mai putin de o treime, au dat curs acestor invitatii. În aceste conditii, ISU ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui le pune in vedere cã ‘avand in vedere cã din analiza efectuatã s-a constatat cã participarea la cursurile de pregãtire in domeniul situatiilor de urgentã este foarte scãzutã, se vor lua urmãtoarele mãsuri: replanificarea personalului care nu s-a prezentat la pregãtire in semestrul I al anului curent; replanificarea, in anul 2018, a personalului care nu s-a prezentat la pregãtire, pentru categoriile de pregãtire pentru care nu se mai organizeazã serii in semestrul II 2017’. Mai mult, conducerea ISU Vaslui ii avertizeazã pe cei care nu se prezintã la pregãtire nici in semestrul II, respectiv in 2018, cã riscã aplicarea de sanctiuni contraventionale. Fiind obligatorii, participarea la aceste cursuri poate fi amanatã din motive intemeiate, cu conditia onorãrii invitatiilor ulterioare. Si conducerea judetului, respectiv reprezentantii Institutiei Prefectului Judetului Vaslui, au responsabilitãti asemãnãtoare, in calitate de conducãtori ai Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgentã. Acestia insã s-au achitat de aceste sarcini, atat prefectul, cat si subprefectul judetului Vaslui prezentandu-se si absolvind cursul de initiere, respectiv de perfectionare in domeniul situatiilor de urgentã, organizate in semestrul I la CNPPMSU Ciolpani.