CJ Vaslui a fãcut rost bani pentru proiectele aprobate prin PNDL

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

Pentru reusi finalizarea documentatiei necesare în vederea obtinerii de finantare nerambursabilã prin Programul National de Dezvoltare Localã (PNDL), Consiliul Judetean Vaslui este nevoit sã facã rost de bani prin ajustarea fondurilor prevãzute pentru alte proiecte pe cale de implementare. Astfel, pentru finantarea proiectãrii a sapte drumuri judetene si douã poduri, s-a fãcut „rost” de 268.000 lei, bani prevãzuti initial pentru cofinantarea unui alt proiect „Sistemul integrat de management al deseuri solide în judetul Vaslui”, finantat prin POS Mediu! Acestuia din urmã, oricum aflat în întârziere, i se vor aloca din nou fondurile respective probabil anul viitor, cel mai târziu în luna martie, atunci când ar trebui finalizat.

Rectificarea a V-a a bugetului judetului Vaslui, votatã ieri de consilierii judeteni, a fost cam la fel ca celelalte din acest an: in lipsa unor fonduri suplimentare pentru investitii, s-a ‘jonglat’ cu alocãrile financiare la unele proiecte pentru a se gãsi banii necesari rezolvãrii unor probleme stringente. Este cazul, de exemplu, unele proiecte aprobate spre finantare prin PNDL, ale cãror documentatii trebuie depuse la Ministerul Dezvoltãrii panã cel tarziu la sfarsitul lunii octombrie. Este vorba de proiectele de reabilitare si modernizare a drumurilor judetene DJ 159: Limitã judet Neamt- Bãcesti – Bãbusa – Pãltinis – Slobozia – Racova – Trohan – Pungesti – Silistea – Armãsoaia – Blesca (DN 2F); DJ 244H: DJ 244 – Viisoara – Urdesti – Gãgesti (DJ 244 B); DJ 246: DJ 247 (Codãesti) – Rediu Galian – Tãcuta – Focsasca – Limitã judet lasi; DJ 241C: Limitã judet Bacãu (Stejaru) -Doagele – Poiana Pietrei – Dragomiresti (DN 2F); DJ 243B: Barlad (DJ 243) – Crang – Ciocani – Movileni – Coroiesti de Sus – Limitã judet Bacãu; DJ 244K: DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bãltati – Crãsnãseni – Leosti – Vinetesti – Oltenesti – Zgura; DJ 245C: Bãcani (DJ 245) – Bãltãteni – Cepesti – Rãdãesti – Coroiesti – Bogdãnita – Schitu (DJ 245A), precum si a douã poduri de pe drumuri judetene, de la Doagele, Dragomiresti, si de Todiresti, numai finantarea proiectãrii acestora insumand 268.000 lei. În lipsã de noi bani la buget, CJ Vaslui a decis sã facã rost de fonduri prin retragerea sumei de 668.000 lei de la un alt proiect major, ‘Sistemul integrat de management al deseuri solide in judetul Vaslui’, finantat prin POS Mediu, bani destinati asigurãrii unei cote din cofinantarea necesarã implementãrii acestui proiect care are ca termen final 31 martie 2018. Restul banilor astfel ßeconomisiti’ vor fi folositi pentru rezolvarea unei alte probleme stringente, apãrutã de curand, si anume consolidarea zonei din apropierea depozitului de deseuri Husi, afectatã de alunecãri de teren. Un sfert din alocarea de 400.000 lei va fi folositã pentru proiectare si asistentã tehnicã, iar restul, 300.000 lei, pentru executia lucrãrilor propriu-zise. Trebuie spus cã, in toatã aceastã ‘jonglare’ cu fonduri pentru satisfacerea nevoilor celor mai presante ale judetului, s-au gãsit bani si pentru culturã si recreere, fiind suplimentate, cu 100.000 lei, fondurile necesare organizãrii de actiuni culturale ce vor avea loc in ultimul trimestru a acestui an la nivel de judet.