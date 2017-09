Cioara si Valjean rãmân în arest

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

În ciuda cererilor ca arestarea preventivã sã le fie înlocuitã cu alte mãsuri neprivative de libertate, Constantin Constandache, zis Cioara, si Neculae Constantin, zis Jean Valjean vor rãmâne în continuare în arest, au decis judecãtorii Tribunalului Vaslui. Cei doi, împreunã cu Adrian Nistoreanu, angajatul unei pizzerii din Vaslui, sunt acuzati de trafic de droguri, canabisul fiind cultivat de Constandache în locuinta pãrintilor sãi din Brodoc.

La inceputul lunii iulie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitãtii Organizate Vaslui, insotiti de procurorii DIICOT, au efectuat nu mai putin de 10 perchezitii la locuinte din municipiul Vaslui, in vederea destructurãrii unei periculoase retele de traficanti de droguri de risc. Cu aceastã ocazie, la o casã din suburbia Brodoc, a fost descoperitã o adevãratã plantatie de canabis, dar si 220 de grame de rezinã de canabis – hasis. Au fost ridicati si dusi la audieri trei indivizi, ßcultivatorul’ Constantin Constandache, zis Cioara, Neculae Constantin, zis Jean Valjean, si Adrian Nistoreanu, cel care se ocupa cu vanzarea drogurilor cãtre clienti ai pizzeriei la care lucra. Politistii au identificat mai multe persoane care au recunoscut cã se aprovizionau in mod constant cu droguri de la Constandache si Nistoreanu. O dozã de 0,3 grame era comercializatã cu 50 – 70 lei, clientii fãcand chiar comenzi telefonice, ocazie cu care stabileau cu traficantii locul de intalnire pentru a le fi predatã marfa. Din cate se pare, cei trei s-au apucat de traficul de droguri, si apoi chiar de cultivarea si prelucrarea lor, la initiativa lui Constandache, cel care a infiintat culturi de canabis incã de la inceputul lunii ianuarie 2015. I s-a alãturat Nistoreanu, care, la randu-i, fãcea trafic cu droguri primite din Spania, si apoi Neculae Constantin, dupã eliberarea sa din inchisoare, toamna trecutã, unde a ispãsit o condamnare primitã dupã ce, in 2013 ar fi sechestrat o elevã, ar fi drogat-o si ulterior ar fi violat-o. Audiati de procurorii DIICOT, Adrian Nistoreanu si-a recunoscut vina, drept pentru care este cercetat in libertate, sub control judiciar. În schimb, ßCioara’ si ßJean Valjean’, care au negat cã s-ar ocupa de vanzarea drogurilor, sustinand cã le detineau doar pentru consum propriu, au fost arestati preventiv. Mandatul de arestare preventivã a fost prelungit succesiv de mai multe ori, ultima datã vineri, 15 septembrie, in ciuda dorintei exprimate in fata judecãtorilor Tribunalului Vaslui de a le fi inlocuitã aceastã mãsurã preventivã cu o alta, neprivativã de libertate.