Cine (nu) doreste sefia Serviciului de Evidentã a Persoanelor Vaslui?

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

Desi postul de director al SPCJEP Vaslui era vacant, niciun angajat al institutiei nu s-a înscris în cursa pentru ocuparea, prin promovare, a acestei functii, cu o singurã exceptie, care nu a promovat examenul. La acel moment, în iunie, probabil cã nu se stia cã salariul va fi dublat dupã doar douã luni, si va ajunge la 9.000 lei/lunar. Acum, doritorii vor trebui sã înfrunte si competitia din exterior, CJ Vaslui hotãrând cã, pentru a atrage mai multi candidati bine pregãtiti, procedura de ocupare a functiei de director executiv se va face prin concurs de recrutare.

De aproape un an, Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidentã a Persoanelor (SPCJEP) Vaslui este condus prin interimat, dupã iesirea la pensie a fostei directoare executive, Dorina Rãdãsanu. De atunci, din octombrie anul trecut, functia a fost ocupatã, cu caracter temporar, de inspectorul Iulian Vieru, fostul sef al SPCLEP Negresti, pentru acesta fiind nevoie, in trei randuri, de aviz atat din partea ANFP, cat si a consilierilor judeteni. În aceastã varã, a fost organizat un concurs de promovare pentru ocuparea postului vacant de director executiv, insã singurul candidat inscris nu reusit sã intruneascã punctajul necesar pentru a fi declarat admis, astfel cã postul a rãmas vacant. Pentru a fi siguri cã nu se va mai repeta o asemenea situatie si se va reusi ocuparea acestui functii de conducere la un viitor concurs organizat in acest scop, conducerea Consiliului Judetean Vaslui a luat decizia modificãrii modalitãtii de ocupare a acestui post. Dacã la precedentul examen au putut participa doar angajatii SPCJEP, pe viitor, procedura de ocupare a functiei de director executiv va presupune recrutare, ceea ce inseamnã cã vor putea participa la examen si candidati din sursã externã. Cu o conditie, dacã si consilierii judeteni vor fi de acord cu modificarea in acest sens a Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al CJ Vaslui si a institutiilor din subordine! Trebuie mentionat cã, la majorarea din aceastã varã a salariilor bugetarilor, interimarul Iulian Vieru nu a fãcut nicio propunere in acest sens pentru postul ocupat de el, salariul fiind stabilit de cãtre conducerea CJ. Dacã ar fi stiut cã functia de director executiv a SPCJEP Vaslui va deveni foarte atractivã (in prezent, este remuneratã cu nu mai putin de 9.000 lei lunar, dublu fatã de anterior lunii iulie!), in mod sigur ar fi fost mai multi pretendenti la acest post.