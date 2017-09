Cinci cadre ale Scolii «Mihai Eminescu» Vaslui, la un curs de formare în Letonia

marți, septembrie 26, 2017, 3:00

Cinci cadre didactice de la Scoala Gimnazialã ‘Mihai Emnescu’ Vaslui au participat la un curs de formare prin Programul european Erasmus +KA1, care a avut loc in Letonia. Acesta este inclus in proiectul de mobilitate pentru educatia scolarã ICT-ALL INCLUSIVE, de care scoala beneficiazã in perioada 2016-2017. Cei cinci profesori, Mandru Cãtãlin Emil, Bojescu Camelia, Tanasã Cornelia, Popa Luminita, Buzum Ecaterina Gigliola, au participat, in perioada 11-15 septembrie, la un curs pe tema educatiei incluzive, numit ‘Inclusion in European Context’ organizat de ‘European Educational Circle’ din Riga, Letonia. Temele abordate au tinut de intelegerea celor mai importante concepte referitoare la integrarea elevilor cu cerinte educative speciale in scolile de masã, dezvoltarea si implementarea de strategii incluzive si dezvoltarea de abilitãti de creare a unui mediu incluziv in clasã si in scoalã. De asemenea, profesorii au aflat informatii importante despre sistemul de sprijin pentru elevii cu diferite deficiente functionale, sistemul de educatie specialã din Letonia si folosirea noilor tehnologii in sistemul de educatie specialã. Cursul a inclus si o vizitã de studiu la una din cele mai mari scoli din Riga si a oferit prilejul unui schimb de bune practici cu colegi de la scoli din alte patru tãri europene, Grecia, Spania, Germania si Belgia. Urmãtorul flux de formare va avea loc in Finlanda, in luna aprilie, cand alte cinci cadre didactice de la Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’ Vaslui vor participa, la Helsinki, la un curs de perfectionare pe aceeasi temã.