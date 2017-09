Chiar nimeni nu vrea sã fie sef în sãnãtate?!

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

La concursul organizat de Ministerul Sãnãtãtii pentru ocuparea posturilor vacante de director executiv adjunct la nivelul Directiilor de Sãnãtate Publicã din întreaga tarã, niciunul din cei 5 candidati înscrisi la concurs nu a promovat examenul, la Vaslui nefiind niciun doritor de sefie! În acelasi timp, concursul pentru ocuparea postului de director medical al Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui s-a amânat, conditiile de înscriere la concurs fiind schimbate chiar înainte de examen. La rândul ei, conducerea CJAS Vaslui este asiguratã prin interimat de doi ani, ultimul presedinte-director general „plin” fiind Simona Polak. De atunci, s-au schimbat deja doi sefi interimari si sa organizat un concurs de ocuparea a acestui post, la care a participat eterna candidatã Elaria Petronela Hagiu, care a „reusit” sã ia cea mai micã notã din tarã!

Ministerul Sãnãtãtii a scos la concurs posturile de director executiv adjunct la nivelul Directiilor de Sãnãtate Publicã din intreaga tarã, la nivelul judetului Vaslui, acest post fiind vacant de mai multi ani. Doar 5 candidati si-au arãtat interesul pentru asemenea functii, din cadrul DSP-urilor din Dolj, Targu Mures, Arad, la Bihor existand chiar concurentã, insã niciunul nu a reusit sã promoveze acest examen. La Vaslui nu s-a inscris nici un doritor, astfel cã functia respectivã va rãmane in continuare vacantã. O situatie asemãnãtoare este si la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, acolo unde postul de director medical este vacant de mai multi ani, in prezent atributiile fiind exercitate prin interimat de dr. Lelia Croitoru. Pentru ocuparea acestui post, ar fi trebuit ca in aceste zile sã se desfãsoare un concurs organizat cu avizul Ministerului Sãnãtãtii, insã acesta a fost amanat. Motivul: imediat dupã anuntul de organizare a concursului, au fost schimbate, de cãtre Minister, conditiile care trebuie intrunite, tocmai pentru a atrage mai multi candidati. Astfel, in loc de obligativitatea ca potentialii candidati sã aibã, de cel putin doi ani, calitatea de expert in managementul spitalelor, acum, conditia ce trebuie indeplinitã este de minim 5 ani vechime in specialitatea medicalã. Chiar si asa, sunt semnale cã nu sunt prea multi doritori de a ajunge director medial al celei mai mari unitãti spitalicesti din judet, pentru cã acest lucru presupune o mare responsabilitate, iar exercitarea acestei functii se face in paralel cu continuarea activitãtii profesionale de medic.

CJAS, din interimat în interimat

Situatia este chiar mai gravã la Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui, acolo unde functia de presedinte – director general este vacantã de exact doi ani, ultimul sef fiind liberala Simona Polak. De atunci, interimatul a fost asigurat o perioadã de directoarea economicã a institutiei, Maria Vlasici, si apoi de cea medicalã, Mihaela Chitariu. Pentru cã situatia era generalizatã in intreaga tarã, Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate a organizat, in luna mai, un concurs pentru ocuparea functiilor de presedinte – director general la Casele Judetene, cea a municipiului Bucuresti si OPSNAJ. Pentru sefia CJAS Vaslui s-a inscris atunci la concurs o singurã candidatã, Elaria Petronela Hagiu, farmacista sefã a SC Telkafarm Vaslui, farmacie din grupul Teoclinik, unde este si copatroanã, alãturi de partenerul ei de viatã, Cãtãlin Botezatu. Deja, Elaria era la a treia incercare in acest sens. La concursurile anterioare, din 2012 si 2016, ea obtinuse notele 2,90, respectiv, anul trecut, 0 (zero!), dupã ce a predat foaia goalã. Chiar dacã dosarul profesional i-a permis accesul la proba finalã, 6 dintre cei 60 de candidati inscrisi la nivel national fiind respinsi la proba dosarelor, cunostiintele testate la proba scrisã s-au dovedit insu – ficiente pentru ca Elaria Hagiu sã poatã fi declaratã admisã. Cea care, cu ardoare, doreste sã tinã fraiele sãnãtãtii vasluiene, a obtinut la proba scrisã doar 27 de puncte, din 100 posibile, cea mai micã notã din concurs. Culmea, examenul nici nu a fost deosebit de greu, drept dovadã mai bine de jumãtate dintre candidati care au depãsit atunci baremul minim de 70 de puncte pentru a fi declarati admisi il depãseste pe a celor respinsi. Un nou examen pentru ocuparea locurilor incã vacante la CJAS-urile din tarã urmeazã a fi organizat, cel mai probabil, anul viitor.