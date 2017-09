Chiar dacã se miscã mai greu, justitia are (totusi) bratul lung!

luni, septembrie 18, 2017, 3:00

În 2009, Ionel Alexandru a fost arestat in Polonia pentru mai multe fraude bancare comise folosind mijloace de platã falsificate, fiind condamnat in consecintã la 2 ani de inchisoare. La momentul in care instantele poloneze pronuntau sentinta definitivã, in 2014, in acest caz, bãrbatul dispãruse de mult, fiind emis pe numele sãu un mandat european de arestare. Ghinionul vasluianului a fost acela cã, la sfarsitul anului 2015, a fost oprit in trafic la un control de rutinã si, pentru cã a refuzat sã sufle in fiolã, a fost trimis in judecatã si condamnat la un an de inchisoare cu amanarea executãrii pedepsei pentru sãvarsirea infractiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. A ajuns astfel din nou in vizorul justitiei, astfel cã, in luna iunie a anului trecut, Curtea de Apel Iasi a recunoscut hotãrarea instantelor poloneze si a decis ca Ionel Alexandru sã execute in penitenciarele romanesti pedeapsa de 2 ani de inchisoare primitã in 2014. A urmat apoi contestatia formulatã de condamnat, procesul fiind insã pierdut dupã ce Înalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat, la inceputul acestui an, decizia judecãtorilor ieseni. În consecintã, in luna februarie, la sesizarea Serviciului de Probatiune, Judecãtoria Vaslui a anulat amanarea executãrii pedepsei de un an de inchisoare primitã pentru refuzul de prelevarea de mostre biologice si a decis plasarea in arest a condamnatului. Mai mult, judecãtorii au decis contopirea celor douã condamnãri, rezultand o pedeapsã totalã de 2 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. În luna august, considerand cã timpul petrecut in Penitenciarul Vaslui, la care se adaugã cel cat a stat in arest preventiv in Polonia, este indeajuns pentru a fi eliberat conditionat, Ionel Alexandru a fãcut o cerere in acest sens, respinsã de Judecãtoria Vaslui. A mai trecut o lunã panã cand contestatia lui la aceastã decizie nefavorabilã a ajuns pe masa Tribunalului Vaslui care, reanalizand cererea, a admis cererea de eliberare conditionatã. Dacã ar fi fost cuminte, Ionel Alexandru poate nu ar mai fi fost prins de politisti si obligat sã stea o jumãtate de an dupã gratii!