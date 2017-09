Centrul „Mihai Eminescu” Bârlad, sub egida bibliotecii locale

marți, septembrie 26, 2017, 3:00

Dupã mai bine de trei ani de la momentul in care fundatia regretatului medic Constantin Teodorescucare acum ii poartã si numelea fãcut o importantã donatie de carte, medalisticã si documente actualului Centru ‘Mihai Eminescu’, in sfarsit, actul de donatie a fost definitivat. Anuntul a fost fãcut de primarul Dumitru Boros, in cadrul unei conferinte de presã. Edilul-sef a spus cã, odatã cu finalizarea procedurii de primire a donatiei, care a avut loc in anul 2014, in sfarsit, centrul barlãdean poate intra sub egida unei institutii de culturã locale, cu tot cu patromoniul pe care il detine. ‘Este o procedurã care a durat destul de mult si care trebuia finalizatã. Acest lucru s-a intamplat pe data de 18 septembrie, iar acum putem trece acest centru cultural, care a devenit deja un pol de profil local bine definit, in grija unei alte mari insti tutii de culturã, in spetã Biblioteca Muncipalã ‘Stroe Belloescu’. Valoarea donatiei fãcute de regretatul medic Teodorescu este inestimabilã, pentru cã vorbim aici in primul rand de un fond de carte substantial, medalisticã si documente unicat’, a spus primarul Boros.