Ce contin gentile postasilor? Salarii mici, zero investitii, noi concedieri!

luni, septembrie 18, 2017, 3:00

Viata lucrãtorilor din Posta Românã este extrem de grea. Cu toate cã sefii companiei anuntã profit pe 2017, în realitate, salariatii se confruntã cu probleme enorme. Geta Turbatu, liderul Sindicatului din Posta Vaslui, spune cã 30% din angajati au salariul minim iar investitiile sunt zero. În schimb, se opereazã noi concedieri. Dacã de la 1 ianuarie 2018 va mai creste salariul minim pe economie, 70% din postasi vor avea salariul minim. «Bugetarilor li se tot dau bani, iar noi, care realizãm venituri, ne trezim cu noi tãieri», a spus Geta Turbatu.

Sãptãmana trecutã, Ministerul Comunicatiilor a convocat o sedintã de urgentã la Posta Romanã si a cerut demisia membrilor Consiliului de Administratie si a directorului general interimar, Andrei Stãnescu. Cauza, managementul defectuos din ultimul an. În paralel cu solicitarea demisiei, la Posta Romanã a fost trimis si Corpul de Control al ministrului Comunicatiilor, Lucian Sova. Ministerul Comunicatiilor a atras atentia atentia cã toatã conducerea Postei Romane are obligatia legala sã ia toate mãsurile, astfel incat compania sã nu ajungã in incapacitate de platã sau insolventã. Pe de altã parte, conducerea Postei sustine cã este pe plus, cu un profit de 17,8 milioane lei in primele sase luni din acest an, in crestere cu 12,5% fatã de perioada similarã a anului trecut. Mai mult, directorul interimar Andrei Stãnescu a spus cã nu isi dã demisia si isi va depune candidatura pentru functia de director general al Postei Romane. Geta Turbatu, liderul Sindicatului din Posta Vaslui, spune cã situatia din companie este foarte grea, iar in cazul profitului de care se vorbeste nu se iau in considerare datoriile pe care societatea le are la ANAF si terti. ‘Sunt amenzi pe care le avem acumulate din anul 2010. Cand cei din conducere spun cã avem profit, iau in calcul doar veniturile si cheltuielile realizate, fãrã a se tine cont de datorii. Nu se mai fac investitii, nu avem masini pentru transport, iar 30% din salariatii nostri au salariul minim pe economie. Dacã din luna ianuarie 2018 se va majora salariul minim, conform programului de guvernare al PSD, 70% din salariatii Postei Romane vor avea salariul minim pe economie. Situatia de la noi nu este cea pe care o prezintã conducerea, nu e roz, ci este foarte greaî, a spus Geta Turbatu.

Noi concedieri

În cursul acestui an, la Posta Romanã a mai avut loc incã o concediere colectivã, 800 de salariati pãrãsind compania. În ceea ce priveste Posta Vaslui, pe fondul disponibilizãrilor din ultimii ani, nu mai era personal disponibil pentru a fi concediat. ‘De la noi, de la Vaslui, a plecat doar un salariat. Si asa avem deficit de oameni in unele zone. Bugetarilor le tot dau bani, iar noi, care realizãm venituri, ne trezim cu noi tãieri. Vom avea in aceste zile mai multe intalniri cu sefii companiei si vom vedea ce iese’, a mai spus Geta Turbatu. În ultimii ani, personalul Oficiului Postal Vaslui a scãzut de la 589 de salariati, in 2012, la 473 de salariati, in februarie 2016. Practic, la 1 martie 2016, la Posta Vaslui erau mai putini cu 116 salariati decat in 2012. Mai mult, in perioada 2014 – 2016 s-au inregistrat 38 de demisii, 99% din acestea in randul agentilor si factorilor postali. Tot din 2012 si panã in prezent, s-au desfiintat patru oficii postale urbane mari, la Husi, Barlad si douã in Vaslui. În anul 2012, la nivelul judetului Vaslui erau 18 oficii postale, cu 589 salariati, pentru ca, in prezent, sã mai activeze 15 oficii, cu 470 salariati, din care 68 factori in mediul urban, 39 factori in mediul rural si 145 agenti postali.