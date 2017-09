Cãrutasii, printre cei mai periculosi participanti la trafic

marți, septembrie 5, 2017, 3:00

Politistii efectueazã cercetãri pentru a stabili împrejurãrile în care au avut loc douã evenimente rutiere în care au fost implicati cãrutasi. Sase persoane au suferit vãtãmãri corporale în urma acestor evenimente

Pe 2 septembrie, pe raza judetului Vaslui au avut loc douã evenimente rutiere in care au fost implicate vehicule cu tractiune animalã. Un tanãr de 18 ani, din localitatea Budu Cantemir, comuna Stãnilesti, se deplasa cu o saretã pe un drum sãtesc din localitatea Chersãcosu. În dreptul scolii din localitate, a acrosat un autoturism parcat pe partea dreaptã, a intrat pe contrasens, dupã care s-a rãsturnat. În atelajul cu tractiune animalã se mai aflau 4 minori, cu varste cuprinse intre 6 luni si 16 ani, rude cu cel care conducea sareta. Toate cele cinci persoane care se aflau in saretã au fost transportate la spital din municipiul Husi. În urma investigatiilor efectuate, 3 dintre victime au fost transferate la Spitalul de Pediatrie din Iasi, tanãrul de 18 ani a fost transferat la Spitalul Judetean Vaslui, iar o minorã in varstã de 4 ani a rãmas internatã la Spitalul din municipiul Husi. Atat conducãtorul autoturismului acro sat, cat si cãrutasul au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Politistii efectueazã cerce tãri sub aspectul sãvarsirii infrac tiunii de vãtãmare corporalã din culpã. În cursul aceleasi zile, politistii au fost sesizati de producerea unui alt eveniment rutier, pe raza localitãtii Mãscurei, comuna Pogana, in care a fost implicat tot un vehicul cu tractiune animalã. Un tanãr de 18 ani conducea cãruta pe un drum satesc din satul Mãscurei, avand directia de deplasare Mãscurei – Bogesti. Din cauza neatentiei in conducere, a surprins si accidentat o femeie in varstã de 89 de ani, ce se deplasa pe mijlocul drumului, neregulamentar. Dupã accident, femeia a fost transportatã la Spitalul de Urgentã din muni cipiul Barlad. În urma investigatiilor medicale, victima a rãmas internatã. Cãrutasul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauzã s-a intocmit dosar penal pentru infractiunea de vãtãmare corporalã din culpã. De cele mai multe ori, evenimentele in care au fost implicati cei care conduc vehicule cu tractiune animalã au fost comise din vina cãrutasilor, care nu au res pectat normele rutiere. Totodatã, accidentele au avut loc si din cauza neatentiei in conducere atunci cand se deplaseazã pe terenuri cu denivelãri sau in pantã, pentru cã nu stãpanesc animalele care tracteazã aceste vehicule si nu le cunosc reactiile. Atat conducãtorii, cat si pasagerii acestor vehicule trebuie sã fie constienti cã posibilitatea cãderii in timpul mersului este foarte mare si urmãrile pot fi dramatice, deoarece cãrutele nu sunt prevãzute cu sisteme de sigurantã. Legislatia rutierã reglemen teazã normele rutiere obligatorii pentru conducãtorii vehiculelor cu tractiune animalã astfel incat, prin prezenta acestora pe drumurile publice, sã nu fie periclitatã siguranta circulatiei. Conducãtorii acestui tip de vehicule sunt obligati sã conducã animalele astfel incat sã nu constituie un pericol pentru ei si ceilalti participanti la traficul rutier, implicit aceasta presupune a nu se folosi pentru tractiune pe drumu rile publice animale care au compor tamentul agresiv atunci cand in apro – pierea lor circulã alte autovehicule! Pentru apãrarea vietii si integritãtii corporale a celor care folosesc vehicule cu tractiune animalã si a tuturor participantilor la trafic, politistii atrag atentia din nou privind necesitatea respectãrii cu strictete a normelor rutiere specifice cãrutelor.