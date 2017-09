Bozianu, consilier local, cu voie de la… un scaun gol!

miercuri, septembrie 27, 2017, 3:00

A treia încercare a liberalilor din Consiliul Local (CL) Bârlad de a-l valida în functia de consilier local pe Mihai Bozianu a fost sortitã succesului. Si asta doar pentru cã social-democratilor din CL, zece la numãr, le-a lipsit ãntrun moment cheie al sedintei un coleg, Dorin Apostu. Ca prin minune, fostul viceprimar a apãrut în salã la scurt timp dupã ce noul consilier depusese jurãmântul…

Mult s-au mai chinuit consilierii liberali sã il vadã langã ei pe Mihai Bozianu! Aproape trei luni le-a luat acestora sã isi convingã cei zece colegi social-democrati cã cel pe care l-au propus sã ii ia locul lui Iulian Bica (ajuns director executiv la Directia Pietelor) nu se aflã in stare de incompatibilitate, asa cum s-a speculat. Aproape trei luni si vreo cateva conferinte de presã, la Barlad si Vaslui, in care sefii PNL au criticat autoritarismul de care dã dovadã PSD-ul la nivel de primãrii si consilii locale. Nici primarul liberal Dumitru Boros parcã nu a avut sorti de izbandã cand le-a spus consilierilor PSD cã starea de incompatibilitate se poate constata doar in cazul in care Bozianu ar fi ajuns consilier. Prin urmare, social-democratii nu au mai votat impotriva validãrii acestuia, asa cum au fãcut prima datã, ci s-au abtinut, ca luna trecutã, tocmai pentru a-si face jocul politic cat mai longeviv. În plus, la sedinta ordinarã a CL de luni, 25 septembrie, ei si-au continuat strategia mentinandu-si opinia cã dacã Bozianu ar ajunge consilier s-ar putea sã se trezeascã in situatia in care acesta sã fie nevoit sã voteze proiecte care ar avea legãturã cu actualul sãu loc de muncã, respectiv cel de sef al Compatimentului de transport din Primãria Barlad. La un moment dat, cand s-au numãrat, social-democratii au observat cã le lipseste un om, in persoana lui Dorin Apostu. Imediat, din partea lor a venit si solicitarea de rigoare: discutarea proiectului de validare a lui Bozianu la finalul sedintei. Lucru care nu s-a putut, pentru cã tocmai ce se votase ordinea de zi a sedintei. Degeaba au mai incercat consilierii PSD sã mai ‘lungeascã boala, panù se coace poama’, apeland la tot felul de metode de a trage de timp, printre care si o pauzã de consultãri, cã Apostu tot nu si-a fãcut aparitia. Asa cã, la vot, rezultatul a fost urmãtorul: 10 consilieri, inclusiv independentul Bogdan Sarbu, au votat ‘pentru’, in timp ce tabãra social-democratã s-a abtinut prin toti cei nouã reprezentanti ai sãi. În aceste conditii, secretarul Primãriei Barlad a constatat cã proiectul a intrunit numãrul necesar de voturi pentru ca Bozianu sã se alãture consilierilor locali. Interesant este cã, la momentul anuntului, proaspãt validatul consilier nici nu se afla in salã, trecand cateva minute bune panã ce a fost ‘adus’ pentru a depune jurãmantul. O formalitate lipsitã de emotie si chiar de bucurie, intrucat primarul Dumitru Boros tocmai informase plenul despre o ‘miscare’ surprinzãtoare a lui Bozianu. ‘Vã informez cã domnul Bozianu a cerut in nume personal Agentiei Nationale de Integritate sã se pronunte in privinta sa, dacã este sau nu incompatibilã functia de consilier local cu cea de angajat contractual al Compartimentului de transport. Vã asigur cã, imediat ce vom avea un rãspuns, domnia sa va trebui sã aleagã, dacã se impune. Dacã nu, este membru de drept al Consiliului Local fãrã nicio problemã’, a fost anuntul primarul. Fãrã mapã de sedintã in fatã, dar ajutat in acest impas de un coleg liberal, noul consilier a votat timid toate proiectele de pe ordinea de zi. În plus, Bozianu chiar a luat cuvantul la un proiect, reusind astfel sã isi surclaseze la acest capitol doi sau trei colegi care, desi au state vechi in CL, dacã li s-a auzit o datã sau de douã ori glasul panã acum.