Blocurile ANL din Zona Industrialã sunt intabulate pentru vânzare

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Operatiunea de intabulare a blocurilor ANL din Zona Industrialã a municipiului Vaslui a mai fãcut un pas înainte. Cadastrul general al celor trei blocuri ANL a fost finalizat, iar acum urmeazã întocmirea documentatiilor cadastrale pentru fiecare din cele 80 de apartamente.

Dupã intabularea in cartea funciarã, chiriasii isi vor putea cumpãra apartamentele in care locuiesc. Nicu Palade, directorul Locativa SRL Vaslui, a spus cã 30% din familiile care locuiesc cu chirie in aceste spatii locative vor sã isi cumpere apartamentele. Pretul de vanzare va fi stabilit de cãtre un evaluator autorizat in functie de suprafata apartamentelor. Spre exemplu, un apartament ANL care a fost vandut in zona Traian a avut un pret de 20.000 euro. ‘Familia care a primit prin repartizare un apartament ANL are si dreptul de cumpãrare. Singura conditie pentru a cumpãra apartamentul este ca respectivul cumpãrãtor sã nu mai aibe o altã proprietate. Noi ne ocupãm de intocmirea documentatiilor pentru vanzarea. Cumpãrãtorul prezintã dosarul si incheie un antecontract cu noi. Cu acest dosar, care contine fisa cadastralã si alte acte, se merge apoi la notarul public si la bancã’, a mai spus Nicu Palade. Din acest an, chiriasii din blocurile ANL plãtesc chirii mai mari pentru apartamentele in care locuiesc. Dupã ce, anul trecut, legislatia a fost modificatã, recalcularea chiriei se face in functie de venituri, varsta, suprafata locuitã, dar si alte criterii. Astfel, chiria de 120 lei pentru un apartament cu douã camere va creste in jur de 400 lei/lunã. Guvernul a fãcut aceaste modificãri legislative pentru a-i determina pe chiriasi sã isi cumpere locuintele. În perioada 20132016, in calitate de administrator de spatii locative, Locativa SRL Vaslui a vandut 27 de apartamente ANL, din care 12 numai in anul 2016. Au fost cumpãrate de cãtre chiriasi garsoniere, apartamente cu douã sau trei camere.