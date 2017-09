Birchall: «Îmi doresc ca tara mea sã fie în grupul tãrilor care vor scrie istorie, nu în grupul tãrilor pentru care se va scrie istorie»

miercuri, septembrie 20, 2017, 3:00

‘Ne aflãm la un moment de rãscruce pentru viitorul Uniunii si un astfel de moment aniversar este un bun prilej pentru un stat membru ca Romania, profund atasat de valorile europene, de a reitera importanta proiectului european si a apartenentei la UE, atat asupra dezvoltãrii de panã acum, cat si asupra evolutiei viitoare. E ocazia perfectã de a arãta Europei cã Romania nu doar beneficiazã de apartenenta la UE, ci poate aduce plus valoare Uniunii Europene’, a arãtat deputatul PSD, Ana Birchall, in declaratia politicã sustinutã, ieri, in plenul Camerei Deputatilor. Deputatul social-democrat a sustinut cã discursul de anul acesta al presedintelui Comisiei Europene privind Starea Uniunii reflectã ‘dorinta presedintelui Juncker de a avea o Uniune mai coezivã, cu o piatã unicã consolidatã, o Uniune bancarã finalizatã si o zonã euro puternicã, o Uniune a securitãtii si prosperitãtii, care sã contracareze amenintãrile teroriste si de orice altã naturã. Uniunea Europeanã de maine este una a investitiilor, a cresterii si stabilitãtii economice, a unei uniuni energetice finalizate, a unei piete unice digitale si unei noi strategii industriale care sã valorifice potentialul inovativ al europenilor’. ‘Uniunea incluzivã promovatã de Juncker, prin care se doreste integrarea Romaniei si Bulgariei in Spatiul Schengen si crearea unor instrumente de preaderare la zona euro nu face decat sã confirme eforturile incununate cu succes pe care tara noastrã le-a intreprins in aceastã directie. Integrarea in structurile Schengen si adoptarea monedei euro rãman obiective principale ale Romaniei. Profitand de contextul european favorabil, Romania trebuie sã continue eforturile diplomatice de a deveni membrã a spatiului Schengen panã la preluarea presedintiei rotative a Consiliului UE, avand in vedere cã tara noastrã indeplineste toate criteriile necesare aderãrii’, a declarat Ana Birchall. Deputatul PSD a subliniat, in finalul declaratiei politice, cã ‘Romania trebuie sã continue eforturile diplomatice de a deveni membrã a spatiului Schengen panã la preluarea presedintiei rotative a Consiliului UE, in acest sens fiind deosebit de importantã consolidarea parteneriatelor si a aliantelor diplomatice de sustinere si promovare pentru atingerea acestor obiective prioritare pentru noi’.