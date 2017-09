Bani pentru salariile angajatilor DGASPC

marți, septembrie 19, 2017, 3:00

Rectificarea bugetului judetului vine cu o veste bunã pentru salariatii DGASPC Vaslui: din banii primiti în urma rectificãrii bugetului de stat, CJ Vaslui a suplimentat, cu 6,65 milioane lei, cheltuielile de personal ale institutiei. Totusi, acesti bani nu asigurã nici pe departe nevoile pentru salariile celor peste 2.000 de angajati ai DGASPC Vaslui pânã la sfârsitul anului. Cât priveste salariile majorate ale personalului administrativ, valabile initial doar pentru luna iulie, ele vor rãmâne aceleasi câtã vreme se încadreazã în plafonul cheltuielilor de personal.

La sfarsitul lunii iulie, consilierii judeteni au aprobat o Hotãrare privind noile salarii ale personalului din familia ocupationalã ‘Administratie’ a DGASPC, prin care lefurile acestora erau majorate conform noii Legi a salarizãrii, nr. 153/2017. În hotãrarea in cauzã se prevedea cã actul respectiv era valabil numai pentru luna iulie 2017, ceea ce insemna cã, lunar, in functie de resursele financiare, actul in cauzã trebuie reinoit prin votul consilierilor judeteni. Era in fapt un artificiu legal prin care se evita luarea unei rãspunderi privind pãstrarea salariilor majorate panã la sfarsitul anului, in conditiile in care bugetul in acest sens era insuficient. Asta si pentru cã, printr-un memoriu adresat conducerii judetului, sefii DGASPC atrãgeau atentia asupra faptului cã, chiar si fãrã majorãri salariale, nu sunt destule fonduri pentru asigurarea, panã la sfarsitul anului, a salariilor tuturor angajatilor. În fapt, bugetul alocat cheltuielilor de personal era aproape gol, atunci mai fiind bani de salarii doar pentru luna respectivã. Dat fiind cã rectificarea bugetului de stat de zilele trecute a adus ceva fonduri pentru salariile in acest domeniu, conducerea CJ a propus consilierilor judeteni modificarea Hotãrarii din iulie, in sensul cã ‘Prezentul act administrativ se aplicã pe o perioadã corespunzãtoare respec tãrii cerintelor legale privind incadrarea in plafonul cheltuielilor de personal din bugetul propriu al judetului’. Adicã, sunt bani de salarii, vã dãm, nu sunt, dãm o hotãrare si… le ajustãm!

La rectificare, bani pentru salarii doar pentru unele categorii de salariati

Tot ieri, in cadrul rectificãrii bugetului judetului Vaslui, DGASPC i s-a alocat suma de 6,653 milioane lei, destinatã cheltuielilor de personal. Banii, proveniti din sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat de Ministerul Finantelor, au insã destinatie precisã: plata salariilor doar anumitor categorii de angajati ai institutiei. Este vorba de suma de 4,001 milioane lei, destinatã sustinerii cheltuielilor de protectia copilului, respectiv a salariilor celor peste 830 de asistenti maternali, si 2,652 milioane lei, pentru salariile personalului din centrele publice pentru persoane adulte cu handicap. Trebuie spus cã doar cheltuielile de personal ale asistentilor maternali reprezintã jumãtate din totalul acestor cheltuieli la nivel de institutie, iar suma totalã primitã la rectificare, 6,653 milioane lei, fiind cu aproape un milion de lei mai micã decat fondul total de salarii al DGASPC Vaslui pentru… o lunã!