Atentie, Balaur în libertate!

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a revocat mãsura arestãrii preventive, prelungitã zilele trecute de judecãtorii bârlãdeni si a dispus punerea de îndatã în libertate a lui Ionut Balaur, care deja are o condamnare, încã nedefinitivã, pentru amenintarea si distrugerea bunurilor unor vecini din Banca. Individul a fost initial cercetat în libertate însã, pentru cã a continuat cu amenintãrile, a fost plasat în arest la domiciliu. Nici asa nu s-a potolit si, pe 15 iunie, a ajuns în arestul politiei, dupã ce a comis alte infractiuni, de aceeasi naturã. Din cauza firii violente a lui Balaur, sotia sa a divortat, însã pãrintii lui Balaur au refuzat sã-i dea copilul, fiind nevoie de interventia politistilor si a specialistilor de la DGASPC pentru a scoate minorul din familia respectivã, unde era neglijat si brutalizat.

În luna martie, bãut fiind, Ionut Balaur, in varstã de 31 de ani, din Miclesti, comuna Banca, a intrat in confict cu niste vecini ai sãi, pe care i-a bãtut, amenintat si distrus mai multe bunuri din curtea acestora. În urma plangerilor victimelor, lui Balaur i-a fost deschis un dosar penal pentru distrugere, amenintare si loviri si alte violente, fiind cercetat in libertate, sub control judiciar. O lunã mai tarziu, pentru cã a continuat sã- si ameninte victimele, judecãtorii au decis inlocuirea acestei mãsuri preventive cu cea a arestului la domiciliu. Nici asa individul, cunoscut in sat pentru firea sa violentã, nu s-a potolit si, la jumãtatea lunii iunie, a recidivat, intrand in curtea unui alt consãtean, cãruia, pe motiv cã a depus mãrturie impotriva sa, l-a amenintat si i-a tãiat cauciucurile de la masinã. În consecintã, a fost deschis un nou dosar penal, tot pentru distrugeri si amenintare, procurorii au cerut arestarea sa preventivã, pe motiv cã a incãlcat conditiile mãsurii arestului la domiciliu, in care era plasat la momentul comiterii faptei. În luna august, Ionut Balaur a fost condamnat, pentru primele fapte, la 1 an si 11 luni de inchisoare, sentintã imediat contestatã de acesta. Panã la judecarea contestatiei si in ciuda faptului cã pe rolul Judecãtoriei Barlad mai existã un dosar penal impotriva ‘Balaurului din Miclesti’, Curtea de Apel Iasi a decis miercuri eliberarea acestuia din arest preventiv si punerea sa de indatã in libertate, dacã individul nu este arestat in altã cauzã. ‘Epopeea’ lui Balaur nu se incheie insã aici. Din cauza firii sale violente, sotia sa a dat divort, cerand incredintarea copilului. Panã la luarea unei decizii de cãtre judecãtori, individul a inceput sã o ameninte si sã o sicaneze, drept pentru care femeia a cerut si obtinut ordin de protectie impotriva fosrului sot. Mai mult, chiar si dupã ce instanta barlãdeanã i-a acordat drept de vizitare a copilului, pãrintii lui Balaur, in ingrijirea cãruia se afla minorul, dat fiind cã individul era arestat preventiv, au refuzat sã o lase sã-si vadã copilul, drept pentru care aceasta a solicitat ajutorul politiei. La inceputul lunii iulie, cand politistii insotiti de specialisti ai DGASPC s-au prezentat pentru a lua minorul din familia paternã, acestia au fost martorii unei scene de neinchipuit. Bunica, beatã, a fãcut un adevãrat circ, iar copilul, in varstã de 7 ani, a fost gãsit intr-o stare jalnicã, subnutrit si cu corpul plin de lovituri. În consecintã, Tribunalului Vaslui a emis Ordonantã Presedintialã pentru scoaterea copilului din mediul respectiv si au dispus institutionalizarea micutului traumatizat, la Centrul de Primire in Regim de Urgentã pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat (CPRUCANE) din cadrul Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Barlad. Acolo, panã la reintegrarea in familia mamei, minorul a urmat un program de consiliere psihologicã. Acum, situatia se complicã, pentru cã tatãl s-a intors acasã, cel putin panã la judecarea fie a celui deal doilea dosar in care este acuzat de distrugere, de pe rolul Judecãtoriei Barlad, fie panã ce Curtea de Apel Iasi va pronunta o sentintã definitivã la prima condamnare. Cert este cã, chiar dacã va ajunge din nou in spatele gratiilor, Ionut Balaur nu va sta prea mult timp, dat fiind pedeapsa micã primitã si a faptului cã poate fi eliberat conditionat dupã ispãsirea a douã treimi din aceasta.