Ansamblul Centrului Medico Social Bãcesti a cîstigat Festivalului Fanfarelor – editia 2017

Duminicã, Pãdureniul a rãsunat de muzicã de fanfarã, cu ocazia editiei 2017 a Festivalului Fanfarelor, la care si-au dat întâlnire 14 formatii, dintre care 3 de copii, dar si oaspeti din Iasi si raionul Cãuseni, Republica Moldova. Cîstigãtorul neasteptat al acestei editii a fost Fanfara Centrului Medico Social Bãcesti, pregãtitã de profesorul Nicolae Bãlan. Organizatorii, CJCPCT Vaslui, doresc ca viitoarea editie sã devinã una internationalã, locatia desfãsurãrii fiind aceeasi, Pãdureni.

Initial un proiect prin care se dorea atragerea in activitãti culturale ale persoanelor internate in cadrul Centrului Medico Social Bãcesti, fanfara acestei institutii a ajuns, beneficiind si de implicarea reputatului profesor Nicolae Balan, sã concureze cu alte ansambluri de gen din judet mult mai cunoscute, cele de la Valea Mare, Garceni sau Fastaci. Încu nunarea eforturilor a fost fãcutã chiar la ultima editie a Festivalului Fanfarelor, desfãsuratã duminicã, la Pãdureni. În aplauzele miilor de spectatori prezenti, care au umplut panã la refuz atat Teatrul de Varã, cat si centrul comunei, Fanfara de la Bãcesti a castigat marele premiu al Festivalului. Premiul I a fost adjudecat de ‘Lãutarii’ de la Valea Mare, premiul al II-lea a fost acordat fanfarei ‘Trandafirii’ de la Vaslui, iar ‘Seniorii’ de la Fastaci, comuna Cozmesti, au castigat premiul al III-lea. Prestatiile celorlalte trei fanfare prezente in concurs, ‘Zorile’, din Todiresti, ‘Slobozia’, din Garceni, si ‘Mãgura’, de la DoageleDragomiresti au fost rãsplãtite de cãtre organizatori cu mentiuni. În afara celor 7 formatii din concurs, pe scena Teatrului de Varã din Pãdureni au mai evoluat alte sapte formatii, dintre care trei de copii, ‘Rotaria’ din Vaslui, si cele din Zorleni si Lipovãt. Au mai sustinut recitaluri douã formatii de fanfarã invitate special la aceastã editie a Festivalului, din Chetris, judetul Iasi, si din satul Zaim, raionul Cãuseni, Republica Moldova, dar si castigãtoarea de anul trecut, Fanfara ‘Prietenia’, din Barlad, dar si fanfara militarã ‘Barlãdeanca’, ultimele douã, conform regulamentului, neputand participa in concurs. ‘Atat calitatea prestatiilor fanfarelor participante, cat mai ales audienta de care s-a bucurat editia din acest an a Festivalului Fanfarelor ne dã imboldul de a continua aceastã manifestare si chiar de a o amplifica, in sensul transformãrii unui eveniment cultural cu participare chiar internationalã. Ca loc de desfãsurare, cred cã vom alege tot Pãdureniul, atat pentru conditiile de desfãsurare de aici, cat si pentru faptul cã s-au dovedit gazde admirabile’, a declarat Lucian Onciu, directorul CJCPCT Vaslui, organizatorul festivalului.