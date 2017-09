ANAF propune actualizarea formularelor 100 si 710

vineri, septembrie 29, 2017, 3:00

ANAF propune, printr-un proiect de ordin, completarea formularelor 100 „Declaratie privind obligatiile de platã la bugetul de stat” si 710 „Declaratie rectificativã”.

Începand cu luna septembrie 2017, autoritãtile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati si care nu angajeazã persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numãrul total de angajati, plãtesc lunar cãtre bugetul de stat o sumã reprezentand salariul de bazã minim brut pe tarã garantat in platã inmultit cu numãrul de locuri de muncã in care nu au angajat persoane cu handicap, se aratã intr-un comunicat al Fiscului. Conform dispozitiilor art. 90 alin.(4) din Codul de procedurã fiscalã, a fost reglementatã modalitatea de indeplinire a obligatiilor fiscale in cazul persoanelor / entitãtilor care si-au incetat existenta. Codul de identificare fiscalã retras ca urmare a radierii inregistrãrii fiscale poate fi utilizat ulterior radierii pentru indeplinirea, de cãtre succesorii persoanelor/entitãtilor care si-au incetat existenta, a obligatiilor fiscale aferente perioadelor in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. Astfel, ANAF propune, printr-un proiect de ordin, modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr.587/2016, dupã cum urmeazã: – completarea formularelor 100 ‘Declaratie privind obligatiile de platã la bugetul de stat’ si 710 ‘Declaratie rectificativã’ cu rubricile necesare aplicãrii dispozitiilor art.90 alin.(4) din Codul de procedurã fiscalã. – modificarea corespunzãtoare a instructiunilor de completare a formularelor 100 ‘Declaratie privind obligatiile de platã la bugetul de stat’ si 710 ‘Declaratie rectificativã’. Reamintim cã, incepand cu data de 1 septembrie 2017, prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.60/2017, a fost modificatã Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, fiind eliminatã dispozitia potrivit cãreia contribuabilii pot opta pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate in unitãtile protejate autorizate, pe bazã de parteneriat, in sumã echivalentã cu suma datoratã la bugetul de stat.