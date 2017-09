Ambulantierii vasluieni si-au strigat nemultumirea

vineri, septembrie 29, 2017, 3:00

Ieri, incepand cu ora 11.00, sindicalistii Serviciului Judetean de Ambulantã Vaslui au organizat o actiune de protest, in curtea sediului institutiei, dorind sã atragã atentia asupra problemelor cu care se confruntã cei aflati in prima linie a salvãrii vietilor si sãnãtãtii semenilor lor. Fãrã a bloca activitatea institutiei, ambulantele care nu erau in misiune au folosit, timp de 30 de secunde, semnalele acustice din dotare, dupã care sindicalistii au dat citire unui comunicat cuprinzand principalele revendicãri. ‘Dorim stoparea diminuãrii veniturilor lunare a personalului din sistemul sanitar, respectiv din serviciile de ambulantã, incepand cu 1 ianuarie 2018, in urma aplicãrii Regulamentului de sporuri conform proiectului elaborat de Ministerul Sãnãtãtii. Conform estimãrilor, veniturile se vor diminua cu aproape circa 40%, la care se adaugã posibila pierdere a tichetelor de masã. A doua revendicare se referã la situatia si starea parcului de ambulante, iar a treia revendicare vizeazã deficitul de personal in Serviciile Publice de Ambulantã, care, in cadrul SAJ Vaslui, ajunge la circa 30% din schemã, deficit care ar putea fi rezolvat prin deblocarea posturilor’, a declarat Leonte Condurache, presedintele Sindicatului ßAmbulanta’ Vaslui. Lista de revendicãri ale ambulantierilor urmeazã a fi inaintatã factorilor de decizie de la nivel judetean si local, asta pentru cã nimeni din conducerea institutiilor judetene nu a fost prezent la protest.