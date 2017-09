Altã viatã: sase examinatori la Permise si Inmatriculãri Auto!

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

Problemele de la Serviciul de Permise si Înmatriculãri Auto Vaslui sunt pe cale sã se rezolve. Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, a anuntat in cadrul Sedintei de Dialog Social cã, din aceastã sãptãmanã, la Serviciul Permise vor activa sase examinatori. ìS-au fãcut deja transferurile. Panã la sfarsitul lunii octombrie, vor fi sapte examinatori, pentru cã mai veni un ofiter din judetul Galati. Cand am veit in functie, la acest serviciu erau doar doi examinatoriî, a spus Eduard Popica. Prefectul a prezentat si rezultatele privind inmatricularea autovehiculelor si s-a arãtat ‘stupefiat’ de numãrul mare al masinilor care au intrat in circulatie. Astfel, in primele opt luni ale anului, in judetul Vaslui s-au inmatriculat 10.000 de autoturisme, din care 1.127 numai in cursul lunii august. De mentionat este faptul cã la Serviciul inmatriculãri auto lucreazã numai sase salariati. Chiar dacã la pasapoarte incã se mai stã la coadã, Eduard Popica se aratã multumit de activitatea personalului din cadrul serviciului. De altfel, un inalt oficial din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor a felicitat, recent, activitate serviciului de la Vaslui. La nivel national, judetul nostru este pe primul loc in ceea ce priveste numãrul de pasapoarte eliberate, raportat la numãrul angajatilor din cadrul serviciului.