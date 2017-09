Alesii locali PNL, în dialog cu conducerea judeteanã a partidului pe tema abuzurilor primarilor PSD

marți, septembrie 26, 2017, 3:00

În zilele de 23 si 24 septembrie, in localitãtile Husi, Barlad, Negresti si Vaslui, conducerea PNL Vaslui s-a intalnit cu alesii locali din judet. Întalnirile au avut un caracter tehnic, iar in cadrul lor au fost discutate problemele cu care se confruntã alesii locali PNL in exercitarea mandatului. În urma discutiilor, au fost desprinse mai multe concluzii, printre care si aceea cã, acolo unde alesii locali PNL sunt in minoritate, majoritatea PSD incalcã cu bunã stiintã Legea 215/2001 a Administratiei Publice Locale, actualizatã si republicatã. Spre exemplu, in comuna Dumesti, acolo unde presa relata cã se acordã indemnizatii de handicap persoanelor nevãzãtoare si care, in realitate, acestea nu suferã de aceastã afectiune, primarul PSD refuzã sã punã la dispozitia consilierilor PNL lista cu persoanele care au beneficiat de aceste indemnizatii, pe motiv de ‘deontologie profesionalã’. La Stefan cel Mare, materialele de sedintã nu se transmit cu cinci zile inainte de sedinta ordinarã, asa cum prevede legea, iar sedintele de Consiliu Local sunt anuntate telefonic cu cateva ore inainte. De asemenea, sunt refuzate solicitãrile cetãtenilor care doresc sã participe la sedinte, care prin lege au caracter public. La Zãpodeni, majoritatea PSD refuzã sã valideze doi consilieri alesi ai PNL, desi comisia de validare a dat aviz favorabil, fãcandu-se, astfel, un abuz in serviciu. Constatand incãlcarea repetatã a legii, Organizatia Judeteanã a Partidului National Liberal a fãcut plangere penalã, la Directia Nationalã Anticoruptie, impotriva fiecãrui consilier PSD din Zãpodeni. Sunt multe alte aspecte prin care alesii locali PNL sunt impiedicati de cãtre PSD sã-si desfãsoare mandatul dat de cetãteni, prin vot. ‘Dacã sunt majoritari sau nu, alesii locali PNL isi desfãsoarã activitatea in beneficiul cetãtenilor din comunitãtile lor’, se afirmã intr-un comunicat de presã al PNL Vaslui. Întalnirile dintre alesii locali PNL si conducerea judeteanã vor continua periodic, in viitor.