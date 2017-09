Ajutati Scoala „Mihai David”!

vineri, septembrie 8, 2017, 3:00

Poate cã negrestenii s-au obisnuit cu câinii si riscurile asociate, dar cu frigul… în special cu frigul care va domni în sãlile de clasã ale Scolii „Mihai David”, în niciun caz nu trebuie sã o facã! Prim-vicepresedintele PNL Vaslui Cristi Rusu, consilier local în Negresti, a cerut, ieri, administratiei locale solutii concrete pentru încãlzirea acestei unitãti scolare în sezonul rece.

Douã au fost problemele pe care primvicepresedintele PNL Cristi Rusu le-a adus, ieri, in cadrul unei conferinte de presã, in atentia publicã. Prima, stiutã si rãs-stiutã, dar niciodatã rezolvatã: cainii vagabonzi. Haite intregi au invadat strãzile Negrestiului, spre disperarea locuitorilor, care riscã in orice moment sã fie muscati de patrupedele fãrã stãpan si vesnic infometate. Cristi Rusu spune cã, pentru rezolvarea problemei, Primãria Negresti a semnat un contract cu Goscom Vaslui, societate ale cãrei echipe de ecarisaj trebuiau sã vinã periodic in Negresti, dar… ‘N-au venit niciodatã! Îti este fricã sã iesi din casã, in special seara, din cauza numãrului mare de caini. Mai grav este cã incepe scoala, iar copiii vor fi permanent in pericol’, a arãtat Cristi Rusu. Si, apropo de inceperea scolii, liberalul a fãcut un apel public cãtre administratia localã din Negresti, cãreia ii cere sã identifice de urgentã solutii pentru asigurarea confortului termic in sãlile de clasã ale Scolii ‘Mihai David’, din localitate, prin racordarea unitãtii la reteaua de gaz metan. Mai grav este cã sumele alocate, in trecut, pentru rezolvarea acestei probleme au fost directionate ulterior cãtre alte investitii si salarii. De mentionat cã Scoala ‘Mihai David’ este singura din localitate care se confruntã cu astfel de probleme, dar este si cea mai mare unitate scolarã, aici invãtand, in douã schimburi, in jur de 750 de elevi.