Actiune pentru siguranta comertului cu produse agroalimentare

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Politistii vasluieni au desfãsurat activitãti pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, în special în ceea ce priveste ilegalitãtile ce se comit în domeniul industriei alimentare.

Miercuri, in cadrul unei actiuni organizate la nivelul judetului, politisti din cadrul structurilor de investigare a criminalitãtii economice, investigatii criminale, ordine publicã si politie rutierã ale Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au efectuat controale la persoane fizice si juridice care produc, transportã si/sau comercializeazã produse de panificatie. În cadrul actiunii, politistii au efectuat controale la 67 de agenti economici de pe raza judetului Vaslui si au verificat 98 de autovehicule. Au fost verificate autorizatiile de functionare, documentele legale de provenientã a produselor si mãrfurilor, documentele ce atestã calitatea/conformitatea produselor, buletinele de analizã, modul de ambalare si etichetare, autorizatiile sanitar-veterinare pentru spatiile de depozitare si documentele autovehiculelor care efectueazã distributia acestora. Pentru neregulile consta tate, au fost aplicate 70 de sanctiuni contraven tionale (dintre care 41 la Legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitãti comerciale ilicite republicatã, 26 la OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si 3 la alte acte normative), in valoare totalã de 65.985 lei. Totodatã, au fost ridicate in vederea confiscãrii produse de panificatie, legume si produse alimentare in valoare de 1.409 lei.