Acta Moldaviae Meridionalis 2017 – comunicãri stiintifice, lansãri de carte si expozitie

Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui organizeazã, joi si vineri, a XL-a Sesiune Nationalã de Comunicãri Stiintifice ‘Acta Moldaviae Meri dionalis’. Ajunsã in acest an la cea de-a XL-a editie, ‘Acta Moldaviae Meridionalis’ va aduce la Vaslui istorici, cercetãtori, cadre universitare de prestigiu, din tarã si din strãinãtate. Evenimentul este organizat pe cinci sectiuni: Istorie Veche si Arheologie, Artã si Civilizatie Medievalã, Istorie Modernã si Contemporanã, EtnografieArtã Popularã si Conservare-Res taurare, avand ca parteneri Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Stiinte a Moldovei si Biblioteca Nationalã a Republicii Moldova. Deschiderea sesiunii va avea loc joi, 28 septembrie, la ora 11.00, in Sala ‘Stefan cel Mare’ a Consiliului Judetean Vaslui, rolul de amfitrion revenindu-i prof. dr. Ramona Maria Mocanu, directorul Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui. Vor sustine alocutiuni in fata invitatilor prof. univ. dr. Stefan Olteanu, prof. univ. dr. Cãtãlin Turliuc, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei. Deschiderea Sesiunii va continua cu lansarea Anua rului Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, nr. XXXVII (2016), prezentat de prof. dr. Ramona Maria Mocanu. De asemenea, va fi lansatã si cartea ‘Divizia a VI-a Infanterie. Jurnal de operatiuni. Volumul I (14 august 191612 mai 1918)’, autoriHoria Dumitrescu, Marian Mosneagu, Cornel Tuca, Dan Pintilie, rezentatã de col. dr. (r.) Dan Prisãcaru, din Iasi. Tot in prima zi de Acta…, participantii sunt invitati, cu incepere de la ora 13.00, la vernisajul Expozitiei ‘Piese de luptã din Preistorie si panã in Evul Mediu tarziu’, gãzduitã in Sala ‘Arta’ a Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’. Joi, intre orele16.0019.15, si vineri, intre orele 9.3012.00, se vor defãsura comunicãrile pe sectiuni.