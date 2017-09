Absente de 6 miliarde de lei vechi!

marți, septembrie 12, 2017, 3:00

Copiii fãrã chef de carte au lãsat fãrã alocatii de sustinere 1.024 familii din judetul Vaslui. În total, diminuãrile si suspendãrile alocatiei costã familiile afectate 592.509 lei. Localitãtile din mediul rural în care elevii au bifat cele mai multe absente nemotivate sunt Puiesti si Iana, iar în mediul urban, Bârlad si Husi. Primãriile au primit listele cu familiile ale cãror drepturi au fost suspendate începând cu luna august 2017, deoarece unul din copii a cumulat peste 20 de absente în semestrul II al anului scolar 2016-2017.

Copiii de varstã scolarã din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinere continuã sã chiuleascã fãrã retinere de la cursurile scolare. Potrivit datelor Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, in semestrul II al anului scolar 2016-2017, din numãrul total de 20.385 copii din familiile beneficiare de alocatie, un numãr de 4.869 copii au inregistrat absente. Mai exact, un procent de 23,88% din numãrul total al copiilor de varsta scolarã din familiile beneficiare au contabilizat absente nemotivate. Situatia chiulului de la scoalã este urmãtoarea: 3.440 copii au inregistrat intre 1 – 9 absente, 792 copii au inregistrat intre 10 – 19 absente, 20 de copii au 20 absente, in timp ce 591 copii au peste 20 de absente. Potrivit datelor Agentiei Judetene de Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui, pentru un numãr de 585 familii (1.539 copii cu absente nemotivate) s-a procedat la diminuarea alocatiilor cu 20%. La alte 26 de familii (47 de copii cu absente nemotivate) s-a operat diminuarea alocatiilor cu 50%. Valoarea totalã a diminuarilor pe cele trei luni este de 82.551 lei. De asemenea, pentru 413 familii (1.121 de elevi cu absente), drepturile au fost suspendate pe o perioadã de sase luni, impactul suspendãrilor asupra bugetului fiind de 509. 958 lei.

Cei mai multi chiulangii, la Puiesti si Iana

Comunele in care s-au inregistrat cele mai multe familii ale cãror alocatii au fost diminuate sau suspendate sunt Puiesti, cu 15 familii cu alocatii suspendate si 29 familii cu alocatii diminuate, si Iana, cu 19 familii cu alocatii suspendate si 18 familii cu alocatii diminuate. În mediul urban, municipiul Barlad are 36 de familii cu alocatii diminuate si 19 suspendate, Husi, cu 13 familii ale cãror drepturi au fost diminuate si 7 familii suspendate, Vaslui, cu 8 familii cu alocatii diminuate si 10 familii cu alocatii suspendate, Negresti, cu 7 familii cu alocatii diminuate si 9 familii suspendate. Potrivit legislatiei in vigoare, ßin situatia in care unul dintre copii finalizeazã cursurile invãtãmantului general obligatoriu si nu a implinit varsta de 18 ani sau unul dintre copii repetã anul scolar din alte motive decat cele medicale ori absentele inregistrate si nemotivate depãsesc numãrul de 20/semestru, acesta este luat in calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numãrul de copii ai familiei avut in vedere la acordarea dreptului, iar alocatia se va acorda corespunzãtor numãrului de copii din familie care indeplinesc conditiile prevãzute de lege’. AJPIS Vaslui a transmis primãriilor listele cuprinzand familiile din fiecare comunã ale cãror drepturi au fost suspendate cu luna august 2017, deoarece unul din copii a cumulat peste 20 de absente in semestrul II al anului scolar 2016-2017. ßPentru aceste familii, asistentii sociali vor proceda la analizarea dosarelor si la emiterea dispozitiei de modificare a componentei familiei, prin excluderea din componenta familiei a copiilor care cumuleazã peste 20 de absente. Modificarea va fi efectuatã cu data de 1 august 2017, iar dispozitia primarului va fi insotitã de cererea beneficiarului’, au precizat reprezentantii AJPIS Vaslui.

Cine primeste alocatie?

Alocatia pentru sustinerea familiei se acordã in conditiile in care familiile care au in intretinere copii realizeazã venituri nete lunare pe membru de familie de panã la 530 de lei si nu detin nici un bun din lista acelor bunuri care conduc la excluderea acordarii dreptului. În esentã, aceasta lista cuprinde clãdiri – spatii locative in afara locuintei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai micã de 10 ani, autocamioane, tractor, combinã, suprafete de teren, animale si pãsãri a cãror valoare netã de productie anualã depaseste 2.500 euro. Actul normativ prevede diminuarea cu 20% a cuantumului alocatiei pe o perioada de trei luni, in cazul in care cel putin un copil inregistreazã un numãr de absente nemotivate cuprinse intre 10 – 19, respectiv diminuarea cu 50% a alocatiei in situatia in care cel putin un copil inregistreazã 20 de absente nemotivate. În cazul in care cel putin un copil inregistreazã peste 20 de absente, plata alocatiei pentru sustinerea familiei se suspendã pe o perioadã de sase luni.