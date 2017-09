Abonamentele gratuite pentru elevi, decontate la aceeasi valoare pânã în 2019

miercuri, septembrie 13, 2017, 3:00

Ieri a fost publicatã in Monitorul Oficial HG nr. 639/2017, prin care se modificã art. 4 din HG nr. 863/2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul si stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului gratuit de care pot beneficia elevii care fac naveta. Prin acest act normativ, tarifele maximale aplicate in anul scolar 2016- 2017 de transportatorii rutieri pentru stabilirea preturilor abonamentelor elevilor vor fi mentinute si in urmãtorii doi ani scolari, respectiv panã la 1 septembrie 2019. Potrivit legislatiei in vigoare, elevii care sunt nevoiti sã facã naveta pentru a ajunge la scoalã pe distante de panã la 50 de kilometri pot beneficia de decontarea integralã a abonamentelor lor de transport rutier. Transportatorii au obligativitatea sã respecte tarife maxime la stabilirea preturilor acestor abonamente stabilite prin HG nr. 863/2016, valabile initial panã la 1 septembrie 2017. Tariful maxim aferent abonamentului de transport pentru elevii care fac naveta va fi, pentru urmãtorii doi ani, de 3,48 de lei/km dus-intors fãrã TVA. Astfel, pentru o distantã de 3 kilometri, tariful maxim fãrã TVA este de 10 lei, de exemplu, iar pentru o distantã de 50 de kilometri, tariful maxim va rãmane, incã doi ani, la valoarea de 174 de lei. Costul acestor abonamente gratuite sunt rambursate elevilor beneficiari direct de cãtre unitãtile de invãtãmant la care acestia invatã, resursele financiare fiind asigurate de Ministerul Educatiei. În ceea ce priveste pe studenti, acestia vor beneficia in continuare de gratuitate la transportul pe cãile ferate, biletele gratuite fiind eliberate pe baza carnetelor sau legitimatiilor de student vizate la zi.