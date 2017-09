A ucis un om, dar a primit pedeapsã cu suspendare!

vineri, septembrie 1, 2017, 3:00

Marian Harnagea, tânãrul din Pãdureni din cauza cãruia un vasluian proaspãt revenit de la muncã din Belgia a murit chiar înaintea Crãciunului 2016, a scãpat doar cu o pedeapsã cu suspendarea executãrii. Acuzat de lovituri cauzatoare de moarte, tânãrul de 18 ani a avut parte de îngãduinta judecãtorilor Tribunalului Vaslui, asta dupã ce si-a recunoscut fapta si a achitat, înainte de finalizarea procesului, daunele cerute de familia decedatului si cheltuielile materiale cerute de institutiile medicale care au încercat sã salveze viata victimei.

Pe 22 decembrie 2016, chiar in ziua in care a revenit acasã din Belgia, unde fusese plecat la muncã, pentru a petrece sãrbãtorile de iarnã, un vasluian in varstã de 58 de ani, Ioan Manulache, a mers la un bar din apropierea locuintei pentru a se intalni cu cunoscutii. Acolo, la un moment dat, a intrat intr-o disputã cu un tanãr de 18 ani, Marian Harnagea, de loc de prin pãrtile Pãdureniului, dar care, fiind fãrã ocupatie, isi fãcea veacul prin Vaslui. Discutia a degenerat si, la un moment dat, tanãrul i-a dat un pumn in fatã ‘belgianului’, care s-a dezechilibrat si, in cãdere, s-a lovit cu capul de podea. Traumatismul cranian suferit a fost atat de puternic, incat bãrbatul a intrat in comã, astfel incat medicii de la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui au decis transportarea de urgentã la Spitalul de Neurologie ‘Dr. N. Oblu’ din Iasi. Acolo, in ciuda interventiei chirurgicale la care a fost supus, bãrbatul a decedat cateva zile mai tarziu. Agresorul a fugit de la locul incidentului, dar a fost identificat pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale barului, fiind retinut cateva ore mai tarziu. Acuzat initial de loviri si alte violente, el a fost cercetat in libertate, chiar si dupã moartea victimei, cand acuzatiile au fost schimbate in ‘lovituri cauzatoare de moarte’. Marian Harnagea a colaborat cu anchetatorii, ba, mai mult, a achitat, incã inainte de finalul procesului, desfãsurat pe rolul Tribunalului Vaslui, toate pretentiile morale si materiale ale familiei victimei, inclusiv cheltuielile de judecatã solicitate, dar si alte cheltuieli, prilejuite de transportul victimei cu ambulanta ori cele medicale decontate de spitalele – parte civilã in proces. În consecintã, avand in vedere atitudinea inculpatului, Tribunalul Vaslui a decis, miercuri, condamnarea acestuia la doar 3 ani de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei. În plus, pe langã obligarea de a presta 90 de zile de muncã neremuneratã in folosul comunitãtii, la Goscom SA sau la DGASPC Vaslui, judecãtorii i-au impus lui Marian Harnagea sã urmeze un curs de pregãtire scolarã ori de calificare profesionalã organizat de cãtre AJOFM Vaslui, pentru a se putea integra in societate. Rãmane de vãzut dacã procurorii, considerand sentinta primitã de tanãrul Harnagea prea blandã in comparatie cu provocarea mortii unui semen, nu o vor contesta la instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi.