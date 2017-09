A scãpat nepedepsit, dar cu telefonul confiscat!

luni, septembrie 18, 2017, 3:00

Imediat ce a fost cazat la Penitenciarul Vaslui, un hot recidivist bãcãuan, condamnat la o pedeapsã totalã de 7 ani si jumãtate de închisoare, a si început sã bombardeze instantele cu cereri de contestatie la executare. În acest timp, în posesia sa a fost descoperit un telefon mobil, însã procurorii au decis sã renunte la urmãrirea penalã pentru sãvîsirea infractiunii de introducere în mod ilicit de telefoane mobile si alte mijloace de comunicare la distantã. Doar aparatul i-a fost confiscat, prin dispozitia judecãtorilor vasluieni.

Bãcãuanul Florin Bucur, zis Biba, isi fãcuse din furtisag un mod de trai, ba, mai mult, dupã ce, in douã randuri, pentru astfel de fapte a primit doar condamnãri cu suspendarea executãrii pedepsei, a trecut la lucruri mai ßserioase’, respectiv talhãrii. Asa se face cã, in 2015, in timp ce era judecat in libertate pentru un nou furt calificat, pentru care a primit dealtfel incã un an de inchisoare, a fost arestat si pentru sãvarsirea unei talhãrii, faptã pentru care a primit alti 4 ani de inchisoare. Nu a fost destul, pentru cã individul, inainte de a se pronunta sentinta definitivã pentru ultima faptã, a recidivat, astfel cã, in septembrie anul trecut, a primit o nouã condamnare, de aceastã datã la 5 ani de inchisoare cu executare. Judecãtoria Onesti a contopit toate aceste condamnãri, rezultand o pedeapsã totalã de 7 ani si 6 luni de inchisoare, drept pentru care, dupã pronuntarea definitivã a sentintei, de cãtre Curtea de Apel Bacãu, a fost escortat la Penitenciarul Vaslui pentru executarea pedepsei. Odatã ajuns la locul de detentie, Bucur a procedat ca orice puscãrias care se respectã: a fãcut contestatie la executare, cerere respinsã in luna august de Judecãtoria Vaslui. În asteptarea rezultatului, individul nu a fost nicicum usã de bisericã, dat fiind cã, la un control de rutinã, asupra lui a fost descoperit un telefon mobil, introdus ilegal in penitenciar. Acuzat initial de sãvasirea infractiunii de introducere in mod ilicit de telefoane mobile si alte mijloace de comunicare la distantã, faptã pedepsitã de Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a mãsurilor privative de libertate, Bucur risca o nouã pedeapsã, insã, pentru cã a colaborat cu anchetatorii, procurorii au dispus incetarea urmãririi penale, propunere admisã de judecãtori. Chiar si asa, Florin Bucur a trebuit sã se prezinte din nou in fata judecãtorilor, de aceastã datã pentru a lua act de confiscarea telefonului mobil, aprobatã la propunerea procurorilor. Si, pentru cã se pare cã- i plac plimbãrile la Judecãtoria Vaslui, la inceputul acestei luni, individul a fãcut o nouã cerere, de aceastã datã de liberare conditionatã, cu toate cã stie prea bine cã o micã sansã de a fi liber ar avea doar peste vreo 3-4 ani!