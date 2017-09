3.438 parcele de teren tranzactionate în prima jumãtate a anului

vineri, septembrie 8, 2017, 3:00

În prima jumãtate a acestui an, vasluienii au tranzactionat un total de 3.438 terenuri. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã, numai in luna iunie 2017 au fost incheiate 494 contracte de vanzarecumpã rare terenuri, din mai multe categorii de folosintã. Astfel, au fost vandute in extravilanul localitãtilor 166 parcele de terenuri agricole si 3 terenuri neagricole. Tot in luna iunie, au fost tranzactionate in intravilanul localitãtilor 144 terenuri cu constructii si 78 terenuri fãrã constructii. În cursul acestui an, Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a inregistrat 1.357 de cereri de oferte pentru vanzarea terenurilor agricole. În total, dosarele acoperã o suprafatã de 1.463 hectare, suprafata medie a unei oferte de vanzare fiind de 1,5 hectare. DAJ Vaslui a eliberat 211 avize pozitive pentru vanzare si 4 negative, in timp ce primãriile au emis 588 de avize pentru vanzarea liberã de terenuri. De la liberalizarea pietei funciare, in data 1 ianurie 2014, si panã in prezent, la DAJ Vaslui au fost inregistrate 6.732 oferte de vanzare de terenuri din extravilanul localitãtilor. Anul trecut, au fost inregistrate pe site-ul DAJ Vaslui 2.158 de cereri de vanzare, pentru o suprafatã totalã de 2.110 hectare. În cursul anului 2015, au fost inregistrate in total 2.347 oferte de vanzare a terenurilor, pentru o suprafatã de 2.485 hectare. La sfarsitul anului 2014, pe site-ul DAJ Vaslui erau postate 2.227 de oferte de vanzare de terenuri, fiind vizatã tranzactionarea unei suprafete de 3.855 hectare.