13 cu ghinion în CL Husi. Rãmâne de vãzut pentru cine

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Scene greu de digerat la Husi, în sedinta de Consiliu Local de miercuri, 13 septembrie. Liberalismul (cu papion) s-a ciocnit violent de social-democratia (cu mânecile suflecate) afisatã de primarul Ioan Ciupilan, rezultând, pe searã, o conferintã de presã, la Vaslui, în care liberalii, în frunte cu presedintele Nelu Tãtaru, au condamnat cu fermitate incidentul si i-au adresat public, mai multe întrebãri presedintelui PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.

Miercuri dupã-amiazã, in cadrul sedintei extraordinare a CL Husi, convocatã de primarul Ioan Ciupilan, consiliera localã liberalã Cãtãlina Popa a fost protagonista unui conflict cu primarul, generat de intrebãrile pe care aceasta i le-a adresat edilului pe tema lucrãrilor de extindere bransamente pe care societatea furnizoare de gaz le efectueazã in municipiu, pe strãzi abia asfaltate. Discutia a degenerat rapid, ajungandu-se la atacuri la persoanã si jigniri reciproce, care, promite Cãtãlina Popa, se vor transa in instantã. Pentru a marca ‘momentul’, dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Husi, si Alexandru Nechifor, presedintele Organizatiei Municipale PNL Husi, au organizat o conferintã de presã, la Vaslui, cu tema ‘Atitudinea in consiliile locale – adevãrata fatã a PSD in judetul Vaslui’. Iatã, conform PNL, care este ‘adevãrata fatã’ a PSD in judet: primarii sunt ‘mosieri’, ‘vãtafi’ – spune Nelu Tãtaru, apeleazã la ‘strategii de intimidare si umilire’ si atacã ‘suburban si inuman’ – completeazã Cãtãlina Popa. Cristi Rusu, primvicepres edintele PNL, este indignat de ‘proasta crestere’ a acelorasi primari PSD’. Dincolo de generalizare, neper – misã la acest nivel, probabil, vina pentru incidentul de la Husi le apartine in egalã mãsurã protagonistilor, colericul primar Ioan Ciupilan rezistand destul de mult tirului verbal al consilierei liberale, cea care, de altfel, rezultã din filmãrile din mediul online, a dat tonul jignirilor. Cert este cã liberala Cãtãlina Popa, aflatã la al doilea mandat in CL Husi, a decis sã-si apere reputatia – inclusiv profesionalã – in instantã, unde ii va cere daune morale primarului Ciupilan. Mai mult, a declarat Popa, ‘toti cei care nu au nimic de spus fatã de o astfel de atitudine sunt complici’. Concluzia este apocalipticã: in ritmul acesta, crede ea, ‘(…) se va veni cu bata in Consiliul Local’.

Câteva întrebari pentru Dumitru Buzatu

Trecand peste exagerãrile generate de starea emotionalã – Cãtãlina Popa impãrtind, probabil, aceeasi ‘cantitate’ de vinã cu primarul Ioan Ciupilan -, cele cateva intrebãri adresate public de Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui, omologului de la PSD, Dumitru Buzatu, ar merita sã primeascã rãspuns. ‘Îl intreb pe Dumitru Buzatu: este o directivã datã de el ca acesti oameni (primarii, n.r.) sã desconsidere un consilier local, de maniera in care a fãcut-o Jan Ciupilan azi?’. O a doua intrebare se referã la situatiile din consiliile locale Barlad si Zãpodeni, in care trei alesi nu sunt nici acum validati in functii, din cauza majoritãtilor PSD-ALDE. Nelu Tãtaru il intreabã pe acelasi Buzatu dacã este tot o directivã trasatã de el. Nu in ultimul rand, Tãtaru i-a cerut lui Buzatu sã ii rãspundã la intrebarea dacã ‘niste oameni alesi au dreptul sã-si spunã o pãrere sau sã exprime o doleantã a cetãtenilor care i-au ales’.