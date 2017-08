Zeci de comune vasluiene, sterse de la finantarea europeanã!

vineri, august 25, 2017, 3:00

Comunele izolate din judetul Vaslui s-au convins cã nu au nicio sansã sã atragã fonduri europene. Dacã unele comunitãti au renuntat la finantarea europeanã si s-au concentrat pe fondurile nationale, alti primari s-au încãpãtînat sã creadã cã pot absorbi bani europeni. Dupã ce au lucrat ani de zile la unele proiecte, edilii au constatat cã nu au fost eligibili din cauza unor reguli introduse ulterior. Peste 30 de comune vasluiene nu se mai calificã, în prezent, pentru fondurile de la Bruxelles, iar unica sansã de finantare este bugetul national.

Comunele mici din judetul Vaslui pot sã isi ia adio de la fondurile europene nerambursabile. Asa cum era de asteptat, dupã introducerea unor criterii de eligibilitate extrem de dure, comunitãtile mici nu mai au sanse sã implementeze proiecte europene. La nivelul judetului Vaslui sunt peste 30 de comune de gradul trei, care nu pot atinge cerintele prevãzute in ghidurile solicitantului (legãturi la calea feratã, aeroport, drumuri nationale si europene, numãr de populatie etc.). Printre comunele condamnate sã caute surse externe de finantare doar de la Guvernul Romaniei se numãrã Viisoara, Dodesti, Vutcani, Tanacu, Laza, Osesti, Ciocani, Pogonesti, Rafaila, Cozmesti etc. Didi Alexandroae, primarul comunei Osesti, este unul din primarii care a crezut cã poate aduce in comunã fonduri europene. Primãria a realizat un proiect social care viza 300 de familii de romi, urmand sã le fie reparate casele, sã fie organizate cursuri de formare profesionalã etc. Proiectul a fost depus pe Programul Operational Capital UmanMãsura 4.2 si are o valoare totalã de 2 milioane de euro. ‘Am muncit foarte mult la acest proiect. Numai cate drumuri am fãcut in teren, pentru realizarea de anchete sociale la fiecare familie, culegerea de informatii etc. Într-un final, dupã ce au fost schimbate regulile in timpul jocului, proiectul nostru a fost respins. Mai intai, ni s-a spus cã este eligibil proiectul cu un anumit numãr de puncte, dupã care, numãrul punctelor a fost crescut. Noi am avut 76 de puncte, iar pentru a obtine finantarea trebuia sã avem 80. Dupã aceastã experientã, as putea sã spun cã cei care deruleazã programul nu sunt seriosi?!’, a spus Didi Alexandroae.

Stim sa facem proiecte europene

La fel de nemultumit de procedura de alocare a fondurilor europene sunt si alti primari din judetul Vaslui. Silviana Bahrim, primãrita de la Vutcani, a spus cã pe vechea finantare europeanã a atras fonduri europene neramursabile, cu care s-a reusit modernizarea comunei. Din pacate, in prezent, cerintele impuse nu pot fi atinse de comunitãtile mici si sansele pentru atragerea de finantare europeanã sunt foarte mici. ‘Noi eram deja specializati in intocmirea de proiecte europene. Am fost printre primele comune care am avut un proiect eligibil pe Mãsura 322. Noi stim sã facem proiecte europene, dar acum nu avem populatia necesarã, numãrul de copii etc., suntem o comunã micã, cu 2.000 de locuitori. Fondurile guvernamentale au rãmas sursa noastrã de finantare externã. Fãrã 50 de puncte, nu ai cum sã fii eligibil pe un proiect european. Problema este cu drumurile care se stricã si nu avem cu ce le repara’, a spus Silviana Bahrim. Pe PNDL 2 comuna Vutcani are douã drumuri aprobate pentru finantare, este vorba despre constructia unui dispensar si reabilitarea unui drum comunal.

Alte comune, aceeasi problema

Tot din cauza lipsei de sanse pentru a obtine finantare europeanã, Primãria Dodesti s-a orientat exclusiv spre PNDL 2. ‘Noi nu avem intocmite proiecte europene, pentru cã nu avem in zonã nici fabrici, cãi ferate sau alte mari artere de infrastructurã. Tocmai de aceea, comuna Dodesti a depus cinci proiecte pe PNDL II, pentru reabilitarea unor sectoare de drumuri, modernizarea de scoli si dezvoltarea iluminatului public. Valoarea investitiilor este de circa 100 miliarde de lei vechi. Vrem sã asfaltãm 8 kilometri de drumuri comunale si sãtesti si sã modernizãm cele douã scoli din Dodesti, pentru a putea primi avizul de la DSP atunci cand incepe anul scolarî, a spus Loredana Cerbu, primarul comunei Dodesti. Viisoara se aflã in aceeasi situatie ca si alte comune vasluiene. Pentru cã este o comunitate izolatã, Primãria Viisoara s-a orientat mai mult spre proiectele din cadrul PNDL 2. ‘Nu avem proiecte europene, pentru cã nu avem nicio sansã sã primim finantare. Noi am depus 8 proiecte pe PNDL II. În total, cele 8 proiecte se ridicã la valoarea de 100 miliarde de lei vechi. Vrem sã modernizãm mai multe scoli, drumuri, iluminatul public, sã construim un dispensar. Cu pozitionarea noastrã geograficã, nu ne in cadrãm la proiectele europene’, a spus Liviu Parciu, primarul comunei Viisoara.