Visul devine realitate: centura Bârladului a intrat în licitatie!

miercuri, august 2, 2017, 3:00

Luni, 31 iulie, Ministerul Transporturilor a publicat în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) documentatia pentru lucrãrile la centura ocolitoare a municipiului Bârlad. Ana Birchall, deputat de Vaslui, a salutat demararea procedurii de licitatie care oferã posibilitatea încheierii unui contract de proiectare si executie pentru centura ocolitoare a municipiului Bârlad la sfârsitul acestui an. Prin scoaterea la licitatie a pachetului comun (proiectare si executie), se vor scurta termenele în vederea începerii efective a lucrãrilor la centura Bârladului.

‘Prin publicarea in SEAP a documentatiei necesare pentru centura ocolitoare a municipiului Barlad se implineste incã o promisiune pe care am fãcut-o barlãdenilor in aprilie. Stiu foarte bine cã barlãdenii au asteptat prea mult pentru ca acest obiectiv de importantã majorã sã fie demarat. În pofida actiunilor, a demersurilor legale personale si a eforturilor autoritãtilor judetene, inceperea lucrãrilor la centura Barladului a fost in mod constant amanatã de cãtre fostul Executiv. În calitate de parlamentar de Vaslui, mam luptat pentru acest obiectiv si am reusit cuprinderea in buget a amendamentului care asigura finantarea necesarã inceperii lucrãrilor la centura Barladului. Desi toate conditiile erau indeplinite, anul trecut a fost unul pierdut din cauza tergiversãrilor fostilor guvernanti. Prin scoaterea la licitatie a pachetului comun (proiectare si executie), cred cã se accelereazã procesul de realizare a acestui obiectiv vital pentru barlãdeni, astfel incat la sfarsitul acestui an sã se poatã semna contractul cu firma castigãtoare’, a declarat deputatul PSD de Vaslui Ana Birchall. De-a lungul timpului, Birchall a fãcut nenumãrate demersuri pe langã autoritãti pentru ca proiectul centurii ocolitoare a Barladului sã prindã contur, insã procesul a fost ingreunat si intarziat foarte mult de neimplicarea fostului Guvern. ‘Dupã amendamentul pe care l-am depus si care a fost adoptat in Comisia pentru buget, finante si bãnci din Camera Deputatilor in decembrie 2015, cu sustinerea colegelor si colegilor parlamentari de Vaslui, amendament care asigurã finantarea demarãrii etapelor necesare pentru a ajunge la licitatie si executie, am incercat sã mentin in atentia autoritãtilor aceastã lucrare de importantã maximã pentru barlãdeni. Din toate rãspunsurile pe care le-am primit la intrebãrile si interpelãrile adresate anul trecut Ministerului Transporturilor, Companiei Nationale de Autostrãzi si Drumuri Nationale din Romania, Ministerului Finantelor Publice si Companiei Nationale de Investitii a rezultat cã Executivul nu a reusit sã realizeze pasii legali necesari, astfel incat sã se organizeze licitatia si toate celelalte etape premergãtoare fãrã de care lucrãrile de executie nu puteau incepe. Prin pasul fãcut de Ministerul Transporturilor, visul barlãdenilor de a avea o centurã ocolitoare este tot mai aproape’, a mai spus parlamentarul social democrat. Ana Birchall a tinut sã puncteze cã efortul personal, dublat de sprijinul autoritãtilor centrale si judetene, a contribuit la intrarea in linie dreaptã pentru inceperea efectivã a lucrãrilor la centura Barladului spre finalul acestui an: ‘Barlãdenii sunt indreptãtiti sã beneficieze de o centurã ocolitoare la standarde europene, care va aduce nu numai oportunitãti de dezvoltare economicã, dar va pune totodatã capãt calvarului pe care locuitorii Barladului erau nevoiti sã-l indure. Mã refer aici la traficul greu, ce are ca efect direct deteriorarea caselor din zonã. Prin introducerea in SEAP a documentatiei necesare pentru acest obiectiv suntem mai aproape de a duce la indeplinire una dintre promisiunile pe care ni le-am asumat in fata romanilor, in general, si a barlãdenilor, in particular’.