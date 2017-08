marți, august 29, 2017, 2:59

În noua situatie creatã, la Rãzoare, prin sosirea rezervelor este realizat, la cota 100, un contra-atac romanesc care-i inflãcãreazã pe ostasii nostri. Pentru moment, germanii se retrag si, in valtoarea atacului nostru, se remarcã in mod deosebit sergentul Iliescu Ignat, care captureazã patru mitraliere si face prizonieri pe toti servantii, impreunã cu ofiterul comandant. Fapta sa eroicã a fost consemnatã de Constantin Kiritescu, iar personalitatea sa este evocatã si in lucrarea ‘Omagiu eroilor judetului Vaslui’, de Constantin Chiper, Nicolaie Mihai, Mircea Fitcal. Citãm din aceastã lucrare: ‘Încercand sã stavileascã inaintarea trupelor germane cãtre cota 100, apãratã de compania de mitraliori, sergentul Ignat Iliescu a raportat mai tarziu aceastã situatie dramaticã: ‘Rãzbiti de atacul nostru, nemtii au intors spatele, cãutandu- si scãparea prin fugã. În urma lor rãmaneau trupuri insangerate, in care viata se stingea incetul cu incetul. Cei rãniti strigau dupã ajutor, in limba lor, dar prin forta imprejurãrilor eram siliti sã continuãm inaintarea pentru a nu da timp vrãjmasului sã se reculeagã si sã ne atace din nou, tocmai acum cand aveam izbanda aproape’. Faptele de arme ale sergentului Ignat Iliescu, originar din Grumezoaia, judetul Vaslui, au fost apreciate de comandantul sãu de divizie si, la propunerea acestuia, a fost inaintat la gradul de sublocotenent si decorat cu Ordinul militar ‘Coroana Romaniei’. Sosesc, insã, noi si noi trupe germane. Luptele ajung la o nemaintalnitã intensitate, trei companii romanesti incearcã sã tinã piept valurilor din ce in ce mai numeroase de germani, luptand corp la corp cu baioneta si patul pustii. Dusmanii sunt dornici sã foloseascã la maximum superioritatea numericã si sã creeze spãrturi in frontul romanesc, urmãrind incercuirea unor unitãti militare mai mici. Divizia a 10-a romanescã (in frunte cu Regimentul 47) se opune cu darzenie unor divizii germane si austriece. Un moment deosebit de grav este cel in care Regimentul 47 pierde legãtura cu celelalte unitãti si este amenintat de invãluire. Reuseste, insã, sã rãmanã pe pozitie, sã-si protejeze flancurile, panã cand un bombardament de artilerie romanesc stãvileste atacurile inamicului si panã cand ii vin in ajutor rezervele Diviziei a 13-a. Nici situatia generalã a acestei divizii nu era, insã, prea bunã, deoarece presiunea inamicã dusese la pierderea liniei intai de apãrare si erau amenintate chiar pozitiile artileriei. Dar, in momentul cel mai critic, romanii au curajul unui contra-atac la care germanii si austrieci nu se asteptaserã. Sunt aruncate in luptã toate fortele noastre si, cu tot barajul de foc al inamicului, asaltul romanesc nu se opreste. Avantul romanilor reuseste sã-i insufleteascã si pe artileristii rusi care, de data aceasta, ne sustin in mod eficient. Dar nu toate sectoarele frontului erau in aceeasi situatie. În partea de nord-est a pãdurii Rãzoare, germanii au un moment in care se cred aproape de victorie, dar, spre uimirea lor, romanii isi revin. Initiativa ne apartine de acum intru totul, retragerea trupelor germane se face in dezordine, soldatii isi aruncã armele, incercand sã se salveze prin fugã. Comandantul Diviziei a 13-a cautã sã valorifice cat mai mult victoria realizatã prin acest contra-atac. Cu aprobarea coman damentului corpului de armatã, se realizeazã o concentrare de forte care sustin o inaintare permanentã a fortelor noastre. Deja, 400 de soldati si ofiteri inamici devin prizonierii nostri. Germanii sunt convinsi cã se aflã in pragul unei catastrofe: ‘O panicã nebunã cuprinde acum randurile demoralizate ale dusmanului. O parte din artilerie inhamã caii si fuge de pe pozitie. La Focsani e o debandadã generalã. Comandamentul impacheteazã si se pregãteste de plecare. Comandantul inchisorii predã ofiterului roman, cel mai inalt in grad dintre prizonierii sãi, comanda asupra gãrzii germane si a prizonierilor romani, anuntandu-l cã germanii evacueazã orasul. Pe strãzi, rãnitii culcati de-a lungul trotuarelor se plang si strigã sã fie ridicati mai repede, cã vin romanii si-i omoarã.’ (Kiritescu, op. cit., II, p. 130). Situatia cerea, insã, pentru romani luarea unei hotãrari decisive. Se punea problema unei ofensive generale, a exploatãrii la maximum a victoriei, dar, din pãcate, s-a renuntat la aceasta deoarece lipseau rezervele necesare, iar unitãtile Diviziei a 13-a, ce se dovedise atat de valoroasã, erau epuizate si decimate. În schimb, germanii aveau rezerve noi, odihni te, la nivel de divizie. O confruntare sange roasã are loc la marginea Mãrãsestilor, unde germanii incearcã sã recastige teren, fãrã a avea rezultatul scondat. Au cãzut 114 ofiteri si 4.800 de soldati din partea noastrã, dar numãrul soldatilor dusmani doborati era mult mai mare, la care se adãugau si 700 de prizonieri capturati de ai nostri. Comandantii germani recunosc infrangerea si precizeazã: ‘Pentru cã o punere in ordine a unitãtilor si un repaus al trupei se arãtarã absolut necesare si pentru cã, in urma luptelor grele, efectivul infanteriei scãzuse, o continuare a ofensivei nu mai pãru de consiliat, si, in consecintã, se ordonã, deocamdatã, sã se pãstreze si sã se fortifice pozitiunile cucerite.’ Victoria romaneascã a insemnat, totodatã, declinul absolut pentru maresalul Machensen, panã atunci obisnuit numai cu victorii. Respingerile atacurilor inamice asupra localitãtii Mãrãsesti au avut un mare ecou nu numai in Romania, ci si pe plan international, Mãrãsestii devenind un simbol al vitejiei si eroismului romanesc, recunoscut atat de dusmani, dar in primul rand de aliati: ‘În anul 1920, orasul a fost decorat cu ‘crucea de rãzboi’ de presedintele Frantei, Paul Deschanel. În decretul citit de cãtre maresalul Joffre, invingãtorul de la Marna (cum il numesc francezii), se spunea: ‘Orasului Mãrãsesti, nobila localiate, martorã a zilelor de grea cumpãnã si a luptelor glorioase din 1917, in momentul cand armata romanã, luptand impotriva trupelor germane superioare ca numãr, printr-o rezistentã indarjitã, a oprit o ofensivã care, dupã speranta inamicului, trebuia sã fie hotãratoare si a silit pe dusman sã renunte la luptã, dupã pierderi grele.’ (Ion Cupsa, ‘Armata romanã in campaniile din anii 1916-1917’, p. 248). Bãtãlia de la Mãrãsesti rãmane cel mai important eveniment al primului rãzboi mondial pentru romani prin durata sa in timp, prin proportiile si intensitatea sa. Ea a fost si o ilustrare a nivelului superior la care ajunsese pregãtirea de luptã si experienta militarilor romani, atat la cei din comandament, cat si la simplii soldati. Marea desfãsurare de trupe inamice nu l-a ajutat pe inamic sã-si realizeze telurile extrem de ambitioase: cucerirea Moldovei, desfiintarea statului roman, ocuparea Odesei etc., avand ca finalizare iesirea din rãzboi a Romaniei si a Rusiei. Dacã romanii si-au anuntat pierderile care, avand in vedere ansamblul tuturor actiunilor militare pe toatã perioada de desfãsurare a campaniei, s-au ridicat la 450 de ofiteri si 21.000 de soldati morti, rãniti si dispãruti, pierderile rusilor nu se cunosc, iar germanii au ascuns pierderile lor. Dupã cum am mai spus, ecoul international a fost cu totul deosebit. Dacã Machensen a pãstrat tãcerea asupra infrangerii sale, generalul von Morgen consemneazã in memoriile lui: ‘Rezistenta dusmanului, in special a romanului, a fost neobisnuit de darzã si s-a manifestat prin 61 de contra-atacuri in decursuri celor 14 zile de luptã. Ele au condus mai ales la lupta cu baioneta. Acestea au pricinuit germanilor pierderi considerabile, pe cand atacurile asupra pozitiilor puternic fortificate… au costat mai putine victime. Luptele din august ne-au adus, fie drept, un succes local, dar nu unul hotãrator; ele au dovedit cã romanii deveniserã un adversar respectabil. Dupã ce fãcuserã o pregãtire de 6 luni inapoia frontului sub conducerea francezã, ei se bãteau mai bine, erau condusi cu mai multã dibãcie si, in special, artileria si infanteria cooperau mai concordant decat la inceputul campaniei.’ (apud Kiritescu, op. cit., II, p. 134) Si in alte scrieri germane apar aprecieri asemãnãtoare, subliniinduse, mai ales, capacitatea romanilor de a lupta cu energie uimitoare in luptele corp la corp. Sã nu uitãm douã episoade eroice iesite, undeva, din comun: jertfa Ecaterinei Teodoroiu si a Mãriuchei Zaharia, fetita de 12 ani care a murit ca observator de artilerie. Cu totul intristãtor este faptul cã se intentioneazã, de cãtre responsabili din Ministerul invãtãmantului, luarea unei incalificabile decizii de eliminare din ma nua lele scolare a randurilor despre Mãriucha Zaharia. La sfarsitul bãtãliei, generalul Eremia Grigorescu dã un inflã cãrat ordin de zi adresat eroicilor luptãtori: ‘Prin rezistenta ce ati opus cu piepturile voastre la Mãrãsesti si Muncelu, ati fãcut sã se intunece visurile de cucerire usoarã a pãrtii ce ne-a mai rãmas din scumpa noastrã tarã. Ati fãcut sã reinvie in mintea tuturor amintirea glorioasã a faptelor strãbunilor nostri. Fiti gata sã arãtati liftelor sãlbatice cã romanul nu are de dat din pãmantul scump al tãrii decat locul de mormant. Din sangele vostru se va ridica, curat si mãret, o tarã romaneascã a tuturor romanilor.’ (apud Ion Cupsa, pp. 253-254). Foarte probabil cei care au hotãrat in zilele noastre sã vandã pãmantul romanesc la strãini nu stiu nimic despre generalul Eremia Grigorescu si nici despre istoria romanilor. Constantin Kiritescu incheie, ast fel, capitolul atat de extins despre bãtãlia de la Mãrãsesti: ‘Pentru noi, roma nii care am fãurit victoria cu priceperea coman dantilor, cu vitejia si sangele imbel sugat vãrsat al trupelor, Mãrãsesti vor rãmane pagina cea mai reusitã a marelui nostru rãzboi national. Dupã desfãsurarea tragicã a campaniei din 1916, dupã perioada de luptã incordatã, de asteptare plinã de neliniste si sperante din iarna si primãvara lui 1917, Mãrãsestii au venit, dupã Mãrãsti, ca sã facã dovada cã vigoarea sufletului romanesc nu se alterase. Si aceastã dovadã era necesarã pentru noi insine, si pentru dusmani, si pentru prieteni, cãci drapelul marilor revendicãri nationale, pe care-l des fã surasem in august 1916, nu trebuia sã umbreascã un popor care-si cerseste drepturile, ca pret al suferintelor si al umilintelor ce poate sã indure, ci o natiune viguroasã care-si aruncã cu putere sabia pe platanul victoriei si-l face sã se aplece. Cu Mãrãsti si Mãrãsesti luam, iarasi, loc cu fruntea sus, in randul prietenilor si aliatilor nostri.’ (op. cit., II, p. 134)

Dan Ravaru