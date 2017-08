Venituri de 62,7 milioane lei colectate la visteria statului

joi, august 17, 2017, 3:00

În luna iulie, totalul veniturilor bugetare colectate de Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui a fost de 62,7 milioane de lei, ceea ce reprezintã un grad de realizare de 109,06% a programului de incasãri. În structurã, situatia este urmãtoarea: bugetul de stat 24 milioane de lei, bugetul asigurãrilor sociale de stat 25,3 mi lioane de lei, bugetul Fondului national unic de asigurãri sociale de sãnãtate 12,4 milioane de lei si bugetul asigurãrilor pentru somaj 1 milion de lei. Pentru recuperarea creantelor datorate bugetului general consolidat, organele de executare silitã au instituit o serie de mãsuri: titluri executorii comunicate operatorilor economici (1.846) pentru o valoare a creantelor de 9 milioane de lei, popriri asupra disponibilitãtilor din conturile bancare (1.761) pentru o valoare a creantelor de patru milioane de lei, sechestre bunuri mobile si imobile (13) pentru o valoare a creantelor de 1,8 milioane de lei. În urma actiunilor de executare silitã, s-a incasat suma de 5,8 milioane de lei. Tot in luna iulie, ca urmare a verificãrilor intreprinse de inspectorii fiscali la 56 de agenti economici, au fost stabilite diferente suplimentare de platã in sumã de 3,9 milioane de lei. Pentru incãlcarea unor acte normative, s-au aplicat 8 amenzi contraventionale, in cuantum de 11. 760 de lei. În vederea imbunãtãtirii conformãrii voluntare privind declararea si plata impozitelor si contributiilor sociale datorate bugetului general consolidat, in luna mai, AJFP Vaslui a organizat mai multe intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri.