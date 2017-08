Vasluiul, de mare interes pentru autoritãtile de dincolo de Prut

miercuri, august 9, 2017, 3:00

În zilele urmãtoare, Ghenadie Verdes, presedintele raionului Nisporeni, va fi prezent la Vaslui pentru a semna Întelegerea de Cooperare între aceastã unitate administrativ-teritorialã din Republica Moldova si CJ Vaslui. În ultima perioadã, alte douã raioane moldovenesti, Strãseni si Anenii Noi, au fãcut propuneri similare conducerii CJ, judetul Vaslui fiind deja „înfrãtit” cu mare parte din UAT-urile din Moldova. Miza este cât se poate de concretã: implementarea de proiecte comune transfrontaliere cu finantare nerambursabilã acordatã de Uniunea Europeanã. „Suntem deschisi oricãror colaborãri, cu o conditie: partenerii nostri sã fie seriosi si sã implementeze aceste proiecte, nu cum au fost cazuri, în trecut, când renuntau dupã obtinerea finantãrii”, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedinte al CJ Vaslui.

La sedinta din 27 iulie, consilierii judeteni au aprobat o hotãrare privind incheierea unei Întelegeri de Colaborare intre judetul Vaslui si raionul Nisporeni, Republica Moldova. Dupã semnarea de ambele pãrti a acestui act si primirea avizelor necesare de la ministerele de resort, cel al Afacerilor Externe si cel al Dezvoltãrii Regionale, cele douã unitãti administrativ teritoriale vor intocmi un plan comun de colaborare, care include si accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru proiecte comune ce urmeazã a fi intocmite ulterior. ‘Scopul Întelegerii de Colaborare constã in extinderea si imbunãtãtirea relatiilor dintre organizatiile, colectivitãtile si autoritãtile locale din unitãtile administrativ teritoriale semnatare. Pentru realizarea acestui scop, pãrtile semnatare isi propun armonizarea preocupãrilor si extinderea colaborãrii in domenii ca administratie publicã localã, economie, colaborare transfrontalierã si protectia mediului, invãtãmant, culturã, turism, sport, politica de tineret, sãnãtate sau asistentã socialã’, se aratã in motivarea proiectului de hotãrare adoptat cu unanimitate de voturi de cãtre consilierii judeteni vasluieni. Raionul Nisporeni, unul dintre cele mai mici ca suprafatã din Republica Moldova, este situat chiar vis-a-vis de judetul Vaslui, peste Prut, asa cã colaborarea este bine venitã, mai ales cã CJ are deja incheiate astfel de documente cu mare parte dintre cele 32 de raioane din tara vecinã. De curand, alte douã raioane, Strãseni si Anenii Noi, au fãcut solicitãri similare conducerii judetului Vaslui, propuneri motivate de dorinta de colaborare si pentru a invãta din experienta pãrtii romane, dar si pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile transfrontaliere puse la dispozitie in perioada 2014 – 2020. Un alt motiv al acestor solicitãri este acela cã, incheind astfel de Întelegeri sau Acorduri de colaborare, raioanele pot avea acces si la fonduri din bugetul local, in vederea implementãrii de programe comune. ‘Noi suntem deschisi oricãror colaborãri, insã, avand experienta anilor trecuti, vom impune seriozitate din partea viitorilor parteneri. Nu ne permitem sã irosim resurse umane sau financiare, pentru ca apoi partenerii moldoveni sã renunte, din diverse motive, la implementarea proiectelor comune, uneori dupã ce am reusit obtinerea finantãrii. Mai mult, conform noilor Ghiduri aferente Programului de cooperare transfrontalierã 2014 – 2020 cu finantare din partea Uniunii Europene, judetul Vaslui, desi poate fi partener in oricate proiecte, nu poate fi initiator decat a unui singur astfel de proiect. În consecintã, va trebui sã fim foarte atenti ce proiect dorim sã implementãm in calitate de initiatori si, mai ales, ce parteneri vom alege, numãrul acestora fiind, la randui, limitat’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedinte al CJ Vaslui. Cooperarea dintre UAT-urile romanesti si cele de dincolo de Prut este beneficã, in special dat fiind cã Moldova s-a alãturat procesului de integrare europeanã. Cu o conditie, sã existe seriozitate si dorintã realã de colaborare de ambele pãrti in scopul reducerii decalajului economic si social existent.