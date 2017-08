Vasluiul a avut, din nou, primar pentru o zi!

miercuri, august 16, 2017, 3:00

Luni, castigãtorii proiectului ‘Primar pentru o zi’ si-au primit recunoasterea din partea conducerii Primãriei municipiului Vaslui, in cadrul unei conferinte de presã lãrgite, care le-a oferit parti cipantilor prilejul nu doar de a trece in revistã problemele si solutiile pentru dezvoltarea orasului, ci si de a medita cu privire la trecutul, dar mai ales la viitorul Vasluiului. Doi elevi si o viitoare studentã – Denis Alexandru Cucu (primar), Giani Virgil Sopron si Andreea Roiu (viceprimari) – au demonstrat cã isi iubesc orasul in care au crescut si in care vor sã trãiascã in continuare. Cu o mentiune specialã: ‘primarul pentru o zi’ este… barlãdean, dar invatã la Liceul cu Program Sportiv. Cei trei, ca de altfel multi alti tineri din municipiul resedintã de judet, au resursele pentru a face Vasluiul, din ‘stigmat’, o insignã de onoare.