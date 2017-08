Vasluienii iubesc din nou leul

miercuri, august 9, 2017, 3:00

Vasluienii preferã creditele în lei, în dauna împrumuturilor în valutã. O dovedeste faptul cã, în timp ce împrumuturile în monedã nationalã sunt în crestere, cererile de credite în valutã s-au diminuat semnificativ. Banii împrumutati de gospodãriile populatiei au fost orientati preponderent cãtre achizitionarea de locuinte (23 milioane lei) si consum (17 milioane lei). În paralel, în prima jumãtate a acestui an, creditele restante pe cele douã segmente de împrumuturi s-au diminuat cu 13 milioane de lei.

În prima jumãtate a acestui an, vasluienii au pariat din nou pe creditele in moneda nationalã. Dupã mai multi ani in care imprumuturile in valutã erau preferate de clientii bãncilor comerciale, in prezent, situatia s-a schimbat. Potrivit datelor publicate de Banca Nationalã a Romaniei, in luna iunie 2017, totalul creditelor in lei contractate de persoanele fizice si firme se ridica la suma de 1.069 milioane lei. Spre comparatie, in luna ianuarie, erau inregistrate credite de 1.047,3 milioane lei. Gospodãriile populatiei au contractate credite in sumã de 628,2 milioane lei, din care 402,8 milioane lei pentru consum si 211,4 pentru locuinte. Practic, fatã de prima lunã a anului, imprumuturile pentru consum sunt mai mari cu 17 milioane de lei, iar cele pentru locuinte au crescut cu 23 milioane lei. În ceea ce priveste creditele in valutã, valoarea acestora a scãzut de la 454,3 milioane de lei in ianuarie 2017, la numai 420,1 milioane lei in iunie. Împrumuturile populatiei la bãnci sunt de 305,7 milioane de lei, pe segmentul valutar fiind in scãdere atat creditele pentru consum, cat si cele dedicate achizitionãrii de locuinte. Demn de remarcat este faptul cã au scãzut creditele restante atat la cele luate in monedã nationalã, cat si in valutã. În total, in prima jumãtate a anului curent, restantele la plata ratelor s-au diminuat cu 13 milioane de lei.

Totul pentru locuinta!

Achizitionarea de locuinte continuã sã atragã sume mari de bani pe piata localã. În ultimele luni, tot mai multi vasluieni care locuiesc in blocurile construite prin Agentia Nationalã pentru Locuinte (ANL) isi cumpãrã apartamentele in care au fost chiriasi. În perioada 2013 – 2016, in calitate de administrator de spatii locative, Locativa SRL Vaslui a vandut 27 de apartamente ANL, 12 dintre acestea numai in 2016. Au fost cumpãrate de cãtre chiriasi garsoniere, apartamente cu douã sau trei camere. În zona Traian, un apartament ANL cu trei camere are un pret de circa 100.000 de lei. Tot in acest an, este in plinã desfãsurare operatiunea legatã de intabularea blocurilor ANL din Zona Industrialã. La finalul operatiunii, chiriasii isi vor putea cumpãra apartamentele in care locuiesc. Este vorba despre un ansamblu rezidential compus din 80 de apartamente.

Investitor în imobiliare

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a precizat cã un investitor roman vrea sã contruiascã in zona Decebal un ansamblu rezidential de 300 apartamente. Locatia unde vor fi construite blocurile este langã Kaufland, iar in acest sens Consiliul Local Vaslui va aproba planul de zonã. ìVasluiul duce lipsã de apartamente. Interesul pentru zona noastrã va creste in urmãtorii ani si vor fi implementate asftel de proiecte imobiliare. Investitorul este din Vaslui, dar are zone rezidentiale in tarã. Dacã se va face aceastã investitie, va fi bine. Mai am semne de indoialã, asta panã se incep efectiv aceste lucrãriî, a spus Vasile Pavãl. La inceputul acestui an, se estima cã este nevoie de 500 de apartamente sociale pentru a acoperi cererile de locuinte din municipiu. La Primãria Vaslui erau inregistrate aproximativ 60 de cereri de locuinte venite din partea unor familii care se confruntã cu probleme deosebite. Este vorba despre familii care au pierdut apartamentele in urma executãrilor silite, persoane care stau cu chirie, familii care locuiesc in case revendicate de fostii proprietari, persoane care au divortat etc.