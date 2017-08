Vaslui, capitala incontestabilã a folclorului românesc

vineri, august 4, 2017, 3:00

Încã de la debut, cea de-a V-a editie a Festivalului Folcloric Interna – tional ‘Hora din Strãbuni’ s-a anuntat a fi un succes, atat din punctul de vedere al numãrului celor care au tinut sã fie in Centrul civic al municipiului Vaslui, cat si a spectacolului oferit de cele peste 30 de formatii si ansambluri de dansuri populare, sosite de pe trei conti – nente. Startul festivalului a fost dat de o paradã a formatiilor participan – te, pe traseul Parcul Copou – Centrul Civic, muzica, dansul si costumele atrãgand mii de vasluieni care au umput platoul din centrul munici – piului Vaslui. Dupã ce formatiile au sustinut fiecare cate un scurt moment de prezentare, mult gustat de spectatori, spectacolul s-a mutat la Teatrul de Varã, pe a cãrui scenã, in prima searã a festivalului, au evoluat ansamblurile ‘Rapsodia’ si ‘Hora’ Vasluiului, ‘Obarsii Negrest ene’, ‘Pãduretul’ din Osesti si ‘Codrenii’, din Tarzii. Au urmat apoi invitatii de peste hotare, artistii din Armenia si formatiile din Muntenegru si Vietnam, care au oferit un spectacol folcloric de exceptie, desi au fost invitate in ultima clipã, dat fiind faptul cã formatiile din Senegal si Siera Leone, care confirmaserã initial participarea, nu au reusit sã obtinã vize. Surpriza serii a venit din partea artistilor viet – na mezi, care si-au incheiat prestatia extraordinarã cu interpretarea unei melodii roma nesti, ‘Acasã-i Romania’, moment care a smuls ropote de aplauze din partea celor peste 600 de spectatori prezenti. Joi, in a doua zi a spectacolului, au urcat pe scenã formatiile ‘Mlãditele Prutului’, din Lunca Banului, ‘Plaiurile Prutului’, din Dranceni, ‘Floricica de pe Prut’, din Vetrisoaia, Scoala de dans romanesc a Larisei si a lui Marin Barbu, Ansamblul ‘Lugojana’ si invitatii speciali, ansamblurile ‘Instanbul Yeditepe’, din Turcia, si ‘Peru Multicolor’, din Peru. În afara atelierelor de dans, desfãsurate in fiecare searã in Parcul Copou, unii dintre participanti au fãcut spectacol si in timpul zilei. Este cazul artistilor sarbi, care, ca o avanpremierã, au preferat sã facã repetitii in aer liber, in Centrul Civic, atrãgand privirile vasluienilor. Astãzi, pe scena Teatru – lui de Varã din Vaslui vor evolua ansamblurile folclorice ‘Solestenii’, ‘Todiresteanca’, ‘Joc’, al Clubului Pensionarilor din Vaslui, ‘Rãzesii’, din Dodesti, si cei din Pogonesti, ‘Maramuresul’, din Baia Mare, ‘Zora’, din Serbia, si ‘El Candi’, din Spania. Tot azi, barlãdenii vor putea admira, pe scena Casei de Culturã ‘George Tutoveanu’ prestatiile oaspetilor de peste hotare din Turcia si Columbia, in timp ce, la Pãdureni, vor evolua ansamblurile din Armenia, Peru, Georgia si Muntenegru. Municipiul Vaslui va fi gazda prinicpalã a Festivalului Folcloric ‘Hora din strãbuni’ panã duminicã, atunci cand, la finalul manifestãrii, in Centrul Civic va avea loc Gala ansamblurilor internationale.