Vaslui, capitala ciclismului românesc

miercuri, august 9, 2017, 3:00

Judetul Vaslui este, in perioada 1013 august, capitala Romaniei la ciclism si educatie rutierã. Echipaje din 17 judete ale t‘rii se vor in trece, in curtea Scolii Gim naziale ‘Mihai Eminescu’, pentru castigarea trofeului editiei a XIV-a a Cupei ‘Podul Înalt’2017. Competitia este organizat‘ de Scoala Gimnazialã ‘Dimitrie Cantemir’, din Vaslui. La competitie, care se anuntã a fi una foarte puternicã, participã 17 echipaje campioane judetene, nationale si participante la faza nationalã. În echipajele participante se gãsesc copii care au fãcut parte din echipa Romaniei, participanti la faza internationalã de anul trecut, din Cehia, si la competitia din aceastã varã, din Bulgaria. Astfel, din acest punct de vedere, competitia se anunt‘ drept una extrem de disputat‘. Organizarea este sustinutã de Primãria municipiului Vaslui, Directia Judeteanã pentru Sport si Tineret Vaslui, Consiliul Judetean Vaslui si o serie de sponsori inimosi, printre care se numãrã SC Viacons Rutier SRL Husi, Silver Mall, A&A Invent Vaslui, SC Pancarprod Vaslui, SC Safir SRL Vaslui, Cibured Auto SRL si Lidahar Agriculture Vaslui. La startul concursului se vor alinia echipaje din Alba, Arges, Arad, Bacãu, Botosani, Buzãu, Cãlãrasi, Cluj, Constanta, Dambovita, Galati, Maramures, Muret, Teleorman, Sibiu si, bineinteles, Vaslui.