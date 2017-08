Un nou început pentru «Laptele si Cornul» si «Mere în scoli»

joi, august 3, 2017, 3:00

Începând cu 1 august, a fost lansat un nou program al Uniunii Europene de încurajare a consumului de fructe si legume în scoli, dar si a laptelui, ce va fi pus în aplicare în întreaga Uniune începând cu prima zi a anului scolar 2017 – 2018. Din cele 250 milioane de euro ale finantãrii din partea UE, România va primi 6,86 milioane de euro pentru fructe si legume si 10,86 milioane de euro pentru lapte. La nivelul judetului Vaslui, au beneficiat de fructe proaspete circa 41.000 de elevi, procurarea merelor care sã respecte specificatiile fiind o adevãratã provocare atât pentru CJ, cât si pentru cîstigãtorii licitatiilor.

Elevii din invãtãmantul primar si gimnazial vor beneficia si in urmãtorul an scolar de cele douã programe destinate lor, ‘Laptele si Cornul’ si ‘Încurajarea consumului de fructe si legume proaspete in scoli’, dupã ce Uniunea Europeanã a anuntat deblocarea finantãrii necesare. Începand din acest an, cele douã programe au fost reunite intr-unul singur, Romania primind in acest scop peste 17,7 milioane lei, bani la care se adaugã contributia proprie, pentru furnizarea de produse de panificatie. Obiectivul principal al programului este promovarea obiceiurilor alimentare sãnãtoase in randul copiilor si va include distribuirea de fructe, legume si produse lactate, precum si programe educationale specifice, care sã le explice copiilor importanta unei bune alimentatii si modul in care sunt produse alimentele. Desi participarea este facultativã, toate cele 28 de state membre au anuntat cã vor lua parte la aceastã initiativã in anul scolar 2017- 2018, suma totalã alocatã de UE find de 250 milioane euro. Pe langã beneficiul evident al acestui program, de asigurarea si promovarea unei alimentatii sãnãtoase a copiilor, dar si de a convinge elevii provenind din familii sãrace sã vinã la scoalã, avand gustarea asiguratã, si producãtorii agricoli au fost, la randul lor, beneficiari, fiind ajutati sã-si vandã produsele. Începand din noul an scolar, conform noului program, in scoli se pot distribui si produse prelucrate, precum supe, compoturi de fructe, sucuri, iaurturi si branzeturi, dacã aceastã optiune este aprobatã de autoritãtile nationale sanitare. Nu sunt permise adaosurile de zahãr, sare si grãsimi, cu exceptia cazului in care autoritãtile nationale din domeniul sãnãtãtii autorizeazã cantitãti limitate. La nivelul judetului Vaslui, circa 41.000 elevi din ciclul primar si gimnazial au beneficiat de ‘Programul de incurajare a consumului de fructe in scoli’, prin livrarea de mere proaspete timp de 88 de zile intr-un an scolar, suma totalã alocatã in acest scop fiind de peste un milion lei. Pe site-ul Ministerului Agriculturii se aflã deja in dezbatere publicã o Ordonantã a Guvernului pentru aprobarea participãrii Romaniei la Programul pentru scoli. Potrivit Ordonantei, componentele Programului pentru scoli sunt distribuirea de fructe si/sau legume proaspete, lapte natural de consum si/sau produse lactate fãrã adaos de lapte praf, precum si mãsurile educative care insotesc distributia produselor. Pe langã produsele mentionate mai sus, in afara Programului pentru scoli, se distribuie si produse de panificatie, cu finantare integralã de la bugetul de stat.